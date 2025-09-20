https://uz.sputniknews.ru/20250920/prezident-uzbekistana-rabochiy-vizit-ssha-52116448.html
Президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в США
Президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в США
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев выступит с докладом в первый день проведения общих дебатов пленарной сессии Генеральной Ассамблеи, проведет переговоры с Генсеком ООН Антониу Гутерришем, главами ряда зарубежных государств и правительств.
2025-09-20T17:31+0500
2025-09-20T17:31+0500
2025-09-20T17:43+0500
шавкат мирзиёев
сша
генеральная ассамблея оон
узбекистан
рабочий визит
президент узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/18/50129034_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3b607cd0302a3c91d3f98e3c5c2f53c3.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Узбекский лидер выступит с докладом в первый день проведения общих дебатов пленарной сессии Генеральной Ассамблеи. Также он проведет переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главами ряда зарубежных государств и правительств.На полях саммита запланированы встречи президента Узбекистана с руководителями авторитетных международных финансовых институтов и мероприятия с участием ведущих американских компаний и инвестиционных структур.
https://uz.sputniknews.ru/20250920/shavkat-mirziyoev-posetit-s-rabochim-vizitom-nyu-york-52102604.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/18/50129034_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_923cf23c5a40f22b83f1d0b9e32e5fd2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рабочий визит сша мирзиёев президент узбекистан генассамблея оон
рабочий визит сша мирзиёев президент узбекистан генассамблея оон
Президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в США
17:31 20.09.2025 (обновлено: 17:43 20.09.2025)
Шавкат Мирзиёев выступит с докладом в первый день проведения общих дебатов пленарной сессии Генеральной Ассамблеи, проведет переговоры с Генсеком ООН Антониу Гутерришем, главами ряда зарубежных государств и правительств.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила
пресс-служба главы государства.
Узбекский лидер выступит с докладом в первый день проведения общих дебатов пленарной сессии Генеральной Ассамблеи. Также он проведет переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главами ряда зарубежных государств и правительств.
На полях саммита запланированы встречи президента Узбекистана с руководителями авторитетных международных финансовых институтов и мероприятия с участием ведущих американских компаний и инвестиционных структур.