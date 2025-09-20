Президент Узбекистана отбыл с рабочим визитом в США

https://uz.sputniknews.ru/20250920/prezident-uzbekistana-rabochiy-vizit-ssha-52116448.html

Шавкат Мирзиёев выступит с докладом в первый день проведения общих дебатов пленарной сессии Генеральной Ассамблеи, проведет переговоры с Генсеком ООН Антониу Гутерришем, главами ряда зарубежных государств и правительств.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в город Нью-Йорк для участия в мероприятиях юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Узбекский лидер выступит с докладом в первый день проведения общих дебатов пленарной сессии Генеральной Ассамблеи. Также он проведет переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главами ряда зарубежных государств и правительств.На полях саммита запланированы встречи президента Узбекистана с руководителями авторитетных международных финансовых институтов и мероприятия с участием ведущих американских компаний и инвестиционных структур.

