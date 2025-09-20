https://uz.sputniknews.ru/20250920/rossiyskie-voennye-osvobodili-berezovoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-52111663.html
Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области
ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik
. Российская группировка войск "Восток" освободила Березовое в Днепропетровской области, сообщили
в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области", — говорится в сводке.
Российская группировка нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Днепропетровской области.
"Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Гавриловка, Калиновское и Подгавриловка Днепропетровской области", — говорится в сводке ведомства.
На данном участке фронта ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
Также был нанесен массированный групповой удар по предприятиям ВПК Украины, разрабатывающим ракетный комплекс "Сапсан" и БПЛА разного типа.