https://uz.sputniknews.ru/20250920/rossiyskie-voennye-osvobodili-berezovoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-52111663.html

Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области

Российские военные освободили Березовое в Днепропетровской области

Sputnik Узбекистан

ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

2025-09-20T14:15+0500

2025-09-20T14:15+0500

2025-09-20T14:49+0500

спецоперация россии по защите донбасса

всу

сво

россия

украина

спецоперация

минобороны рф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51925616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a392b3d838b16ee16ea8b272cd4ca3b1.jpg

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Российская группировка войск "Восток" освободила Березовое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Российская группировка нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Днепропетровской области.На данном участке фронта ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также станцию радиоэлектронной борьбы.Также был нанесен массированный групповой удар по предприятиям ВПК Украины, разрабатывающим ракетный комплекс "Сапсан" и БПЛА разного типа.

https://uz.sputniknews.ru/20250919/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennye-punkty-dnepropetrovsk-zaporojskaya-oblast-52087430.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

всу сво россия украина спецоперация минобороны