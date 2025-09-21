https://uz.sputniknews.ru/20250921/uzbekistan-i-kazaxstan-sotrudnichestvo-turizm-52137877.html
Теперь между регионами: Узбекистан и Казахстан наращивают сотрудничество в сфере туризма
Группа женщин-предпринимательниц из Жамбылской области РК находится с рабочим визитом в Ташкенте для обмена опытом
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik.
В Таразе дипломаты Узбекистана и первый заместитель акима Жамбылской области Казахстана Нуржан Календиров обсудили перспективы взаимодействия регионов Узбекистана и Жамбылской области в сфере туризма. Об этом сообщает
ИА "Дунё".
По словам Календирова, количество туристов, приезжающих в Узбекистан из Жамбылской области, постоянно растет. Он рассказал о планах по дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества этого региона с Джизакской, Наманганской, Самаркандской и Навоийской областями Узбекистана, отметив, что в настоящее время группа женщин-предпринимательниц из Жамбылской области находится с рабочим визитом в Ташкенте для обмена опытом.
“Присвоение городу Таразу статуса "города ремесленников" открывает широкие перспективы для продвижения совместных брендов на международном уровне...Активное сотрудничество в этом направлении позволит существенно увеличить взаимные туристические потоки”, — сказал Нуржан Календиров.
В свою очередь, Генеральный консул Узбекистана Равшан Матчанов сообщил, что республика предлагает широкие возможности в таких направлениях, как экотуризм, горный туризм, гастрономические маршруты и национальное ремесленное искусство. В рамках визита гости из Жамбылской области могут ознакомиться с активными, познавательными и образовательными форматами туризма.
Дипломат выразил готовность Генерального консульства республики содействовать установлению прямого партнерства между туристическими органами Самарканда, Бухары, Хивы, Ташкента, Каракалпакстана и профильными структурами Жамбылской области.
“В рамках такого сотрудничества планируется организация взаимных туристических поездок, разработка новых турпакетов, а также продвижение паломнического туризма”, — говорится в сообщении.
Речь шла о проведении в следующем году совместных мероприятий с участием представителей турорганизаций двух стран.
По мнению сторон, углубление взаимодействия во всех сферах экономики, включая туризм, является взаимовыгодным и отвечает интересам обеих стран.