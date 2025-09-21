https://uz.sputniknews.ru/20250921/uzbekistan-i-kazaxstan-sotrudnichestvo-turizm-52137877.html

Теперь между регионами: Узбекистан и Казахстан наращивают сотрудничество в сфере туризма

Теперь между регионами: Узбекистан и Казахстан наращивают сотрудничество в сфере туризма

Sputnik Узбекистан

Группа женщин-предпринимательниц из Жамбылской области РК находится с рабочим визитом в Ташкенте для обмена опытом

2025-09-21T18:15+0500

2025-09-21T18:15+0500

2025-09-21T18:15+0500

узбекистан

казахстан

регион

сотрудничество

туризм

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_84a1635d825706618989878543ba2fea.jpg

ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. В Таразе дипломаты Узбекистана и первый заместитель акима Жамбылской области Казахстана Нуржан Календиров обсудили перспективы взаимодействия регионов Узбекистана и Жамбылской области в сфере туризма. Об этом сообщает ИА "Дунё".По словам Календирова, количество туристов, приезжающих в Узбекистан из Жамбылской области, постоянно растет. Он рассказал о планах по дальнейшему развитию межрегионального сотрудничества этого региона с Джизакской, Наманганской, Самаркандской и Навоийской областями Узбекистана, отметив, что в настоящее время группа женщин-предпринимательниц из Жамбылской области находится с рабочим визитом в Ташкенте для обмена опытом.В свою очередь, Генеральный консул Узбекистана Равшан Матчанов сообщил, что республика предлагает широкие возможности в таких направлениях, как экотуризм, горный туризм, гастрономические маршруты и национальное ремесленное искусство. В рамках визита гости из Жамбылской области могут ознакомиться с активными, познавательными и образовательными форматами туризма.Дипломат выразил готовность Генерального консульства республики содействовать установлению прямого партнерства между туристическими органами Самарканда, Бухары, Хивы, Ташкента, Каракалпакстана и профильными структурами Жамбылской области.Речь шла о проведении в следующем году совместных мероприятий с участием представителей турорганизаций двух стран.По мнению сторон, углубление взаимодействия во всех сферах экономики, включая туризм, является взаимовыгодным и отвечает интересам обеих стран.

https://uz.sputniknews.ru/20250816/uzbekistan-kazaxstan-uvelichat-kolichestvo-aviareysov-51282391.html

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

регионы узбекистан казахстан сотрудничество туризм