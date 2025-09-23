https://uz.sputniknews.ru/20250923/mirziyoyev-serdar-berdymuxamedov-telefonnyy-razgovor-52163548.html
Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов поговорили по телефону — что обсудили
Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов поговорили по телефону — что обсудили
Sputnik Узбекистан
В фокусе внимания сторон находились вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений, актуальные аспекты региональной повестки и график предстоящих мероприятий на высшем уровне
2025-09-23T09:50+0500
2025-09-23T09:50+0500
2025-09-23T09:57+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
туркменистан
сердар бердымухамедов
телефонный разговор
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/04/37592091_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_e7c5993d99b9ef78b810430eee8e19e0.jpg
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор между президентами Узбекистана и Туркменистана Шавкатом Мирзиёевым и Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Мирзиёев поздравил туркменского коллегу с днем рождения и предстоящим Днем независимости страны, пожелав ему крепкого здоровья и благополучия, а также мира и процветания народу Туркменистана. Собеседники рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Они с удовлетворением отметили интенсивный политический диалог и плодотворные межведомственные контакты. Предметом обсуждения также стали актуальные аспекты региональной повестки и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.
https://uz.sputniknews.ru/20250807/uzbekistan-turkmenistan-tovarooborot-uvelicheniye-51099601.html
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/04/37592091_79:0:1215:852_1920x0_80_0_0_43ab7ca8bbe5d2466b3c643b8a6319d1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев сердар бердымухамедов телефонный разговор
шавкат мирзиёев сердар бердымухамедов телефонный разговор
Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов поговорили по телефону — что обсудили
09:50 23.09.2025 (обновлено: 09:57 23.09.2025)
В фокусе внимания сторон находились вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений, актуальные аспекты региональной повестки и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Накануне состоялся телефонный разговор между президентами Узбекистана и Туркменистана Шавкатом Мирзиёевым и Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Мирзиёев поздравил туркменского коллегу с днем рождения и предстоящим Днем независимости страны, пожелав ему крепкого здоровья и благополучия, а также мира и процветания народу Туркменистана.
Собеседники рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Они с удовлетворением отметили интенсивный политический диалог и плодотворные межведомственные контакты.
"Особое внимание уделено вопросам наращивания товарооборота, продвижения проектов кооперации в промышленности и энергетике. Завершается строительство торговой зоны "Шават-Дашогуз". Намечено проведение Форума регионов, выставки, Дней культуры и кино Туркменистана в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Предметом обсуждения также стали актуальные аспекты региональной повестки и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.