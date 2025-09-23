https://uz.sputniknews.ru/20250923/mirziyoyev-serdar-berdymuxamedov-telefonnyy-razgovor-52163548.html

Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов поговорили по телефону — что обсудили

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания сторон находились вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений, актуальные аспекты региональной повестки и график предстоящих мероприятий на высшем уровне

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор между президентами Узбекистана и Туркменистана Шавкатом Мирзиёевым и Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Мирзиёев поздравил туркменского коллегу с днем рождения и предстоящим Днем независимости страны, пожелав ему крепкого здоровья и благополучия, а также мира и процветания народу Туркменистана. Собеседники рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Они с удовлетворением отметили интенсивный политический диалог и плодотворные межведомственные контакты. Предметом обсуждения также стали актуальные аспекты региональной повестки и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

