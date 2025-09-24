https://uz.sputniknews.ru/20250924/mirziyoyev-vstrechi-nyu-york-ssha-52214344.html

С кем встретился президент Узбекистана на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН

Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

2025-09-24T15:30+0500

2025-09-24T15:30+0500

2025-09-24T16:29+0500

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. На полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Предметом обсуждения стало дальнейшее укрепление узбекско-корейских отношений особого стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. Стороны обменялись мнениями по вопросам регионального взаимодействия, в том числе в формате "Центральная Азия – Республика Корея". Шавкат Мирзиёев пригласил Ли Чжэ Мёна посетить республику с государственным визитом. В ходе переговоров главы Узбекистана с албанским коллегой Байрамом Бегаем речь шла о развитии взаимовыгодного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны отметили важность: Лидеры Узбекистана и Албании обменялись мнениями и по вопросам региональной и международной повестки. Также глава РУз встретился с Королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном. Они обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита монарха в Узбекистан на высшем уровне в августе этого года. Особое внимание уделили принятию скоординированных мер для ускорения приоритетных инвестпроектов с участием ведущих компаний Узбекистана и Иордании. Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

