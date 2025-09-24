Узбекистан
С кем встретился президент Узбекистана на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН
С кем встретился президент Узбекистана на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН
Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. На полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Предметом обсуждения стало дальнейшее укрепление узбекско-корейских отношений особого стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. Стороны обменялись мнениями по вопросам регионального взаимодействия, в том числе в формате "Центральная Азия – Республика Корея". Шавкат Мирзиёев пригласил Ли Чжэ Мёна посетить республику с государственным визитом. В ходе переговоров главы Узбекистана с албанским коллегой Байрамом Бегаем речь шла о развитии взаимовыгодного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны отметили важность: Лидеры Узбекистана и Албании обменялись мнениями и по вопросам региональной и международной повестки. Также глава РУз встретился с Королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном. Они обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита монарха в Узбекистан на высшем уровне в августе этого года. Особое внимание уделили принятию скоординированных мер для ускорения приоритетных инвестпроектов с участием ведущих компаний Узбекистана и Иордании. Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. На полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с рядом глав государств
Шавкат Мирзиёев провел встречу с рядом глав государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2025
Шавкат Мирзиёев провел встречу с рядом глав государств
© Пресс-служба президента Узбекистана
Предметом обсуждения стало дальнейшее укрепление узбекско-корейских отношений особого стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.
"Достигнута договоренность о подготовке новой долгосрочной Программы технологического и промышленного партнерства, предусматривающей продвижение проектов в области глубокой переработки критического сырья, химии, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта, авиации, биотехнологий и других приоритетных направлениях", — говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями по вопросам регионального взаимодействия, в том числе в формате "Центральная Азия – Республика Корея".
Шавкат Мирзиёев пригласил Ли Чжэ Мёна посетить республику с государственным визитом.
В ходе переговоров главы Узбекистана с албанским коллегой Байрамом Бегаем речь шла о развитии взаимовыгодного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с рядом глав государств
Шавкат Мирзиёев провел встречу с рядом глав государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2025
Шавкат Мирзиёев провел встречу с рядом глав государств
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Выражена обоюдная заинтересованность в выводе двусторонних отношений на качественно новый уровень, в том числе путем создания механизмов политического диалога и экономического взаимодействия", — говорится в сообщении.
Стороны отметили важность:
раскрытия потенциала сотрудничества в области торговли и инвестиций;
реализации проектов кооперации в таких сферах, как аграрная и пищевая промышленность, транспорт и других.
Лидеры Узбекистана и Албании обменялись мнениями и по вопросам региональной и международной повестки.
Также глава РУз встретился с Королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с рядом глав государств
Шавкат Мирзиёев провел встречу с рядом глав государств - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2025
Шавкат Мирзиёев провел встречу с рядом глав государств
© Пресс-служба президента Узбекистана
Они обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита монарха в Узбекистан на высшем уровне в августе этого года.
Особое внимание уделили принятию скоординированных мер для ускорения приоритетных инвестпроектов с участием ведущих компаний Узбекистана и Иордании.
Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
