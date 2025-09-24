https://uz.sputniknews.ru/20250924/uzbekistan-oon-rasshiryat-sotrudnichestvo-52205445.html

Узбекистан и ООН расширят сотрудничество — о чем еще говорили Мирзиёев и Гутерриш

Узбекистан и ООН расширят сотрудничество — о чем еще говорили Мирзиёев и Гутерриш

Генсек ООН высоко оценил выступление лидера Узбекистана на юбилейной Генассамблее, особо подчеркнув важность его инициатив по достижению ЦУР, формированию Новой Центральной Азии и других

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В рамках мероприятий 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Генеральным секретарем Организации Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Cтороны отметили беспрецедентно высокий уровень партнерства между Узбекистаном и ООН: Мирзиёев и Гутерриш обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

