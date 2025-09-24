Узбекистан и ООН расширят сотрудничество — о чем еще говорили Мирзиёев и Гутерриш
13:10 24.09.2025 (обновлено: 14:23 24.09.2025)
Узбекистан и ООН будут расширять полномасштабное партнерство
© Пресс-служба президента Узбекистана
Генсек ООН высоко оценил выступление лидера Узбекистана на юбилейной Генассамблее, особо подчеркнув важность его инициатив по достижению ЦУР, формированию Новой Центральной Азии и другим вопросам.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В рамках мероприятий 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с Генеральным секретарем Организации Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
"Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества с ООН в контексте реализации национальных задач достижения Целей устойчивого развития", — говорится в сообщении.
Cтороны отметили беспрецедентно высокий уровень партнерства между Узбекистаном и ООН:
успешно реализуется свыше 160 программ и проектов;
в октябре ожидается подписание новой пятилетней Программы сотрудничества;
за последние годы по инициативе узбекской стороны принято 13 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН;
Узбекистан избран членом таких авторитетных структур, как ЭКОСОС, Комитет по правам человека и Статистическая комиссия.
по инициативе Узбекистана в штаб-квартире ООН пройдет форум высокого уровня по борьбе с детским раком и другими тяжелыми заболеваниями;
идет активная подготовка к 43-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в городе Самарканде.
"Антониу Гутерриш дал высокую оценку выступлению Президента Узбекистана на юбилейной Генассамблее, особо подчеркнув важность его инициатив по достижению Целей устойчивого развития, формированию Новой Центральной Азии, продвижению глобального сотрудничества в области цифровых технологий и искусственного интеллекта, в сфере молодежи, просвещенного ислама и других", — говорится в сообщении.
Мирзиёев и Гутерриш обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
"По итогам встречи достигнута договоренность о развитии полномасштабного партнерства по приоритетным направлениям, разработке новых программ и проектов сотрудничества", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев 20 – 24 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в мероприятиях юбилейной 80-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.