https://uz.sputniknews.ru/20250926/rossiyskaya-gruppirovka-osvobodila-yunakovku-sumskoy-oblasti-52277037.html

Российская группировка войск "Север" освободила Юнаковку в Сумской области

Российская группировка войск "Север" освободила Юнаковку в Сумской области

Sputnik Узбекистан

За неделю в зоне ответственности российской группировки потери противника составили до 1250 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.

2025-09-26T15:01+0500

2025-09-26T15:01+0500

2025-09-26T15:24+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

россия

украина

спецоперация

минобороны рф

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/1b/50212341_0:182:2991:1864_1920x0_80_0_0_750c7b123d1814fa5df37d1f42a5255c.jpg

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшую неделю российская группировка нанесла поражение формированиям 15 украинских бригад и двух полков в Сумской и Харьковской областях.По данным министерства, за неделю в зоне ответственности "Севера" потери противника составили до 1 250 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.

https://uz.sputniknews.ru/20250923/rossiyskie-boytsy-osvobodili-pereezdnoe-v-dnr-52179266.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия "север" юнаковка сумская область сво украина всу спецоперация