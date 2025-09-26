Российская группировка войск "Север" освободила Юнаковку в Сумской области

https://uz.sputniknews.ru/20250926/rossiyskaya-gruppirovka-osvobodila-yunakovku-sumskoy-oblasti-52277037.html
За неделю в зоне ответственности российской группировки потери противника составили до 1250 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.
2025-09-26T15:01+0500
2025-09-26T15:01+0500
2025-09-26T15:24+0500
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшую неделю российская группировка нанесла поражение формированиям 15 украинских бригад и двух полков в Сумской и Харьковской областях.По данным министерства, за неделю в зоне ответственности "Севера" потери противника составили до 1 250 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.
15:01 26.09.2025 (обновлено: 15:24 26.09.2025)
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Юнаковка в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области", — говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 сентября.
За прошедшую неделю российская группировка нанесла поражение формированиям 15 украинских бригад и двух полков в Сумской и Харьковской областях.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области … Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", — говорится в сводке российского ведомства.
По данным министерства, за неделю в зоне ответственности "Севера" потери противника составили до 1 250 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии.
Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.