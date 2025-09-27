https://uz.sputniknews.ru/20250927/rossiyskie-voennye-osvobodili-za-sutki-tri-naselennyx-punkta-v-zone-svo-52299549.html

Российские военные освободили за сутки три населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили за сутки три населенных пункта в зоне СВО

В зоне боевых действий ВСУ потеряли сотни военнослужащих, боевые бронированные автомобили, гаубицы, станции радиоэлектронной борьбы, склады боеприпасов.

2025-09-27T14:36+0500

2025-09-27T14:36+0500

2025-09-27T14:44+0500

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило министерство обороны РФ.В зоне действий сил российской группировки войск "Запад" ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 18 автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов"В зоне действия группировки "Восток" ВСУ за сутки в ходе СВО свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 155-мм гаубицу М198 производства США.В Минобороны добавили, что нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Приволье Днепропетровской области, Новогригоровка, Сладкое, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области.Подразделения "Южной" группировки войск за сутки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Дроновка, Бересток, Дружковка, Плещеевка и Федоровка ДНР.Кроме того, за сутки российские войска в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освободили 1,1 квадратного километра территории.

