Российские военные освободили за сутки три населенных пункта в зоне СВО
В зоне боевых действий ВСУ потеряли сотни военнослужащих, боевые бронированные автомобили, гаубицы, станции радиоэлектронной борьбы, склады боеприпасов.
2025-09-27T14:36+0500
2025-09-27T14:36+0500
2025-09-27T14:44+0500
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило министерство обороны РФ.В зоне действий сил российской группировки войск "Запад" ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 18 автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов"В зоне действия группировки "Восток" ВСУ за сутки в ходе СВО свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 155-мм гаубицу М198 производства США.В Минобороны добавили, что нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Приволье Днепропетровской области, Новогригоровка, Сладкое, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области.Подразделения "Южной" группировки войск за сутки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Дроновка, Бересток, Дружковка, Плещеевка и Федоровка ДНР.Кроме того, за сутки российские войска в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освободили 1,1 квадратного километра территории.
14:36 27.09.2025 (обновлено: 14:44 27.09.2025)
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Дерилово Донецкой Народной Республики... Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Степовое Днепропетровской области... Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Майское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке военного ведомства.
В зоне действий сил российской группировки войск "Запад" ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 18 автомобилей. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов"
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Петровка, Колодезное Харьковской области, Дробышево, Новоселовка и Ямполь Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке министерства.
В зоне действия группировки "Восток" ВСУ за сутки в ходе СВО свыше 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и 155-мм гаубицу М198 производства США.
В Минобороны добавили, что нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Приволье Днепропетровской области, Новогригоровка, Сладкое, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области.
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Дроновка, Бересток, Дружковка, Плещеевка и Федоровка ДНР.
"Противник потерял до 295 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств", — говорится в сводке министерства.
Кроме того, за сутки российские войска в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освободили 1,1 квадратного километра территории.