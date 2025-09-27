Узбекистан присоединился к Венской конвенции об ответственности за ядерный ущерб

https://uz.sputniknews.ru/20250927/uzbekistan-venskaya-konventsiya-otvetstvennost-yadernyy-uscherb-52299856.html
Конвенция, принятая 21 мая 1963 года, предусматривает строгую ответственность оператора ядерных установок, а также устанавливает механизмы компенсации пострадавшим в случае ядерной катастрофы.
2025-09-27T15:20+0500
2025-09-27T15:20+0500
2025-09-27T15:20+0500
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон о присоединении страны к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб.Согласно документу, Республика Узбекистан стала официальным участником международного договора, регулирующего вопросы гражданско-правовой ответственности за возможный ядерный ущерб.Конвенция, принятая 21 мая 1963 года, предусматривает строгую ответственность операторов атомных объектов за ядерный ущерб, усиливает защиту прав пострадавших, а также определяет порядок компенсаций пострадавшим в случае ядерной катастрофы.Кроме того, документ открывает путь к более тесному сотрудничеству с МАГАТЭ.К Конвенции уже присоединились Россия, Казахстан и ряд других стран.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон
о присоединении страны к Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб.
Согласно документу, Республика Узбекистан стала официальным участником международного договора, регулирующего вопросы гражданско-правовой ответственности за возможный ядерный ущерб.
Конвенция, принятая 21 мая 1963 года, предусматривает строгую ответственность операторов атомных объектов за ядерный ущерб, усиливает защиту прав пострадавших, а также определяет порядок компенсаций пострадавшим в случае ядерной катастрофы.
Кроме того, документ открывает путь к более тесному сотрудничеству с МАГАТЭ.
К Конвенции уже присоединились Россия, Казахстан и ряд других стран.