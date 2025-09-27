Узбекистан
Военнослужащие Узбекистана в третий раз одержали победу на соревнованиях в Корее
Военнослужащие Узбекистана в третий раз одержали победу на соревнованиях в Корее
За победу боролись 16 команд — это около 500 военнослужащих из Кореи, Узбекистана, США, Новой Зеландии, Камбоджи, а также объединенной группы НАТО.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В провинции Канвондо Республики Корея с 21 по 26 сентября в третий раз состоялись Международные соревнования по научно-боевой подготовке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.В международных соревнованиях приняли участие 16 команд и около 500 военнослужащих из Кореи, Узбекистана, США, Новой Зеландии, Камбоджи, а также объединенной группы НАТО.Согласно условиям соревнований, участники провели 12 этапов условных боевых действий в предгорной, лесной и городской местностях с использованием различных боевых симуляторов и научно-обоснованных тренировочных программ.Во время оценки выполненных заданий учитывались: полное выполнение заданий, соблюдение правил ведения боевых действий, уровень уничтожения условного противника и выживаемость в наступлении и обороне, а также тактическая обоснованность действий и информирование в зависимости от боевой обстановки.Кроме того, сержант III степени Бекзод Нодиров показал высший результат в задании по уничтожению условного противника и стал победителем в номинации "Лучший стрелок" соревнований.Таким образом, команда Министерства обороны Узбекистана вновь показала наивысший результат и заняла первое место в текущем году на Международных соревнованиях по научно-боевой подготовке. Узбекские военные завоевали серебро на соревнованиях Вооруженных сил стран СНГНапомним, что и в предыдущие два года военнослужащие Узбекистана удерживали лидерство в этих соревнованиях.
Новости
Военнослужащие Узбекистана в третий раз одержали победу на соревнованиях в Корее

10:02 27.09.2025
Подписаться
За победу боролись 16 команд — это около 500 военнослужащих из Кореи, Узбекистана, США, Новой Зеландии, Камбоджи, а также объединенной группы НАТО.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В провинции Канвондо Республики Корея с 21 по 26 сентября в третий раз состоялись Международные соревнования по научно-боевой подготовке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.
В международных соревнованиях приняли участие 16 команд и около 500 военнослужащих из Кореи, Узбекистана, США, Новой Зеландии, Камбоджи, а также объединенной группы НАТО.
"На начальном этапе соревнований каждая команда разработала оперативный план, выполнила задачи по национальной координации и успешно повысила навыки и опыт, необходимые для проведения совместных операций подразделений", – говорится в сообщении ведомства.
Согласно условиям соревнований, участники провели 12 этапов условных боевых действий в предгорной, лесной и городской местностях с использованием различных боевых симуляторов и научно-обоснованных тренировочных программ.
Во время оценки выполненных заданий учитывались: полное выполнение заданий, соблюдение правил ведения боевых действий, уровень уничтожения условного противника и выживаемость в наступлении и обороне, а также тактическая обоснованность действий и информирование в зависимости от боевой обстановки.
"Примечательно, что на этих соревнованиях наши военнослужащие установили новые рекорды: на захват резерва и главного командного пункта условного противника они потратили 21 минуту (предыдущий рекорд – 33 минуты), а на уничтожение условного противника в обороне – 25 минут (предыдущий рекорд – 29 минут)", – отметили в министерстве.
Кроме того, сержант III степени Бекзод Нодиров показал высший результат в задании по уничтожению условного противника и стал победителем в номинации "Лучший стрелок" соревнований.
Таким образом, команда Министерства обороны Узбекистана вновь показала наивысший результат и заняла первое место в текущем году на Международных соревнованиях по научно-боевой подготовке.
Узбекские военные завоевали серебро на соревнованиях Вооруженных сил стран СНГ
Напомним, что и в предыдущие два года военнослужащие Узбекистана удерживали лидерство в этих соревнованиях.
Минобороны Узбекистана и Азербайджана проводят совместные учения
25 сентября, 14:30
