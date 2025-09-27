https://uz.sputniknews.ru/20250927/voennoslujaschie-uzbekistana-oderjali-pobedu-sorevnovaniya-koreya-52290625.html

Военнослужащие Узбекистана в третий раз одержали победу на соревнованиях в Корее

Военнослужащие Узбекистана в третий раз одержали победу на соревнованиях в Корее

Sputnik Узбекистан

За победу боролись 16 команд — это около 500 военнослужащих из Кореи, Узбекистана, США, Новой Зеландии, Камбоджи, а также объединенной группы НАТО.

2025-09-27T10:02+0500

2025-09-27T10:02+0500

2025-09-27T10:02+0500

минобороны узбекистана

военные учения

южная корея

узбекистан

победа

военнослужащие

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1b/52291430_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2aef35d856c2ae3bd7d1a89d6b6bfab5.jpg

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В провинции Канвондо Республики Корея с 21 по 26 сентября в третий раз состоялись Международные соревнования по научно-боевой подготовке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.В международных соревнованиях приняли участие 16 команд и около 500 военнослужащих из Кореи, Узбекистана, США, Новой Зеландии, Камбоджи, а также объединенной группы НАТО.Согласно условиям соревнований, участники провели 12 этапов условных боевых действий в предгорной, лесной и городской местностях с использованием различных боевых симуляторов и научно-обоснованных тренировочных программ.Во время оценки выполненных заданий учитывались: полное выполнение заданий, соблюдение правил ведения боевых действий, уровень уничтожения условного противника и выживаемость в наступлении и обороне, а также тактическая обоснованность действий и информирование в зависимости от боевой обстановки.Кроме того, сержант III степени Бекзод Нодиров показал высший результат в задании по уничтожению условного противника и стал победителем в номинации "Лучший стрелок" соревнований.Таким образом, команда Министерства обороны Узбекистана вновь показала наивысший результат и заняла первое место в текущем году на Международных соревнованиях по научно-боевой подготовке. Узбекские военные завоевали серебро на соревнованиях Вооруженных сил стран СНГНапомним, что и в предыдущие два года военнослужащие Узбекистана удерживали лидерство в этих соревнованиях.

https://uz.sputniknews.ru/20250925/uzbekistan-azerbaydjan-sovmestnye-ucheniya-52233669.html

южная корея

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

веннослужащие победа узбекистан корея военные учения минобороны