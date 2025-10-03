ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

https://uz.sputniknews.ru/20251003/vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy-52441588.html
По данным Минобороны России, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В министерстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Кроме того, в течение недели российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, снабжавших их объектам энергетики Украины, железнодорожной транспортной инфраструктуре, задействованной в перевозке вооружения и военной техники ВСУ, военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
16:52 03.10.2025 (обновлено: 17:11 03.10.2025)
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", — говорится в сводке военного ведомства.
В министерстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Кроме того, в течение недели российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, снабжавших их объектам энергетики Украины, железнодорожной транспортной инфраструктуре, задействованной в перевозке вооружения и военной техники ВСУ, военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.