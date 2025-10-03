Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251003/vs-rf-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy-52441588.html
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Sputnik Узбекистан
По данным Минобороны России, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
2025-10-03T16:52+0500
2025-10-03T17:11+0500
украина
россия
спецоперация
спецоперация россии по защите донбасса
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/19/50851254_0:238:3066:1962_1920x0_80_0_0_9caade3306430a14a0b4eda885e8b7d1.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В министерстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Кроме того, в течение недели российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, снабжавших их объектам энергетики Украины, железнодорожной транспортной инфраструктуре, задействованной в перевозке вооружения и военной техники ВСУ, военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
https://uz.sputniknews.ru/20251001/rossiyskaya-armiya-osvobodila-verbovoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-52384940.html
украина
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/19/50851254_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_1ccb903f7202716195144ad7235cbccd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
минобороны россия украина объект впк удар спецоперация сво
минобороны россия украина объект впк удар спецоперация сво

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

16:52 03.10.2025 (обновлено: 17:11 03.10.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По данным Минобороны России, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", — говорится в сводке военного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Кроме того, в течение недели российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, снабжавших их объектам энергетики Украины, железнодорожной транспортной инфраструктуре, задействованной в перевозке вооружения и военной техники ВСУ, военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Российский военнослужащий на блокпосту - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2025
Спецоперация России по защите Донбасса
Российская армия освободила Вербовое в Днепропетровской области
1 октября, 15:11
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0