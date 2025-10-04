Горы винограда и варенье из кишмиша: в Самарканде прошел фестиваль изюма

https://uz.sputniknews.ru/20251004/gory-vinograda-varene-kishmish-samarkand-festival-izyuma-52466226.html

В Кошрабадском районе Самаркандской области организовали настоящий праздник урожая — первый фестиваль изюма, собравший тысячи гостей из разных уголков региона и соседних областей.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Малика Абайдулина. На центральной площади развернулась ярмарка с десятками видов виноградной продукции — от свежих гроздей и натуральных соков до сухофруктов, сладостей и ароматного варенья. Каждый фермер и перерабатывающее предприятие старались оформить свои стенды оригинально и красочно, превратив пространство в настоящую галерею вкусов. По его словам, в производстве изюма задействовано свыше 200 фермерских и семейных хозяйств. С этого года в Кошрабадском районе реализуется крупный проект по созданию агрокластера, специализирующегося на виноградарстве. Он объединит производителей не только Самаркандской, но и соседней Навоийской областей. Ярко, вкусно, ароматно – как празднуют традиционный фестиваль дыни в древней ХивеНа фестивале предприятие представило широкий ассортимент свежего и сухого винограда, а также впечатлило гостей композицией изюма размером 20×7 метров. По словам Мишмирзоева, на ее оформление ушло изюма на сумму около 100 миллионов сумов.Кроме выставки и дегустации, гостям представили мастер-классы от виноградарей и насыщенную культурную программу с музыкой, танцами и фольклором.

