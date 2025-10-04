Узбекистан
Горы винограда и варенье из кишмиша: в Самарканде прошел фестиваль изюма
18:35 04.10.2025 (обновлено: 18:39 04.10.2025)
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма.
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
В Кошрабадском районе Самаркандской области организовали настоящий праздник урожая — первый фестиваль изюма, собравший тысячи гостей из разных уголков региона и соседних областей.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Малика Абайдулина. На центральной площади развернулась ярмарка с десятками видов виноградной продукции — от свежих гроздей и натуральных соков до сухофруктов, сладостей и ароматного варенья.
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма.
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма.
© Sputnik
Каждый фермер и перерабатывающее предприятие старались оформить свои стенды оригинально и красочно, превратив пространство в настоящую галерею вкусов.
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма.
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма.
© Sputnik
"Наш район с давних времен славится виноградарством. Сегодня у нас насчитывается более 7 тысяч гектаров виноградников, с которых ежегодно собирается 25–30 тысяч тонн урожая. Значительная часть идет на производство изюма, который реализуется не только в Узбекистане, но и за рубежом. В год экспортируем 6–7 тысяч тонн изюма в Россию, Казахстан, Китай и Турцию", — рассказал первый заместитель хокима района Кахрамон Халикулов.
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма.
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма.
© Sputnik
По его словам, в производстве изюма задействовано свыше 200 фермерских и семейных хозяйств. С этого года в Кошрабадском районе реализуется крупный проект по созданию агрокластера, специализирующегося на виноградарстве. Он объединит производителей не только Самаркандской, но и соседней Навоийской областей.
Ярко, вкусно, ароматно – как празднуют традиционный фестиваль дыни в древней Хиве
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма.
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма.
© Sputnik

"Наше предприятие работает с марта. Собственного виноградника пока нет — закупаем продукцию у жителей. Кроме того, занимаемся селекцией и предоставляем гражданам ростки винограда, выращенные методом in vitro. Основное направление предприятия — экспорт сухой продукции. Недавно мы презентовали в Европе элитный сорт винограда “Гигант”: один килограмм сушеного продукта этого сорта стоит свыше 300 тысяч сумов. Уже успели обзавестись клиентами из Азербайджана, Китая и Латвии," — поделился главный специалист ООО "Кошрабад агро стар" Ориф Мишмирзоев.

В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма.
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма.
© Sputnik
На фестивале предприятие представило широкий ассортимент свежего и сухого винограда, а также впечатлило гостей композицией изюма размером 20×7 метров. По словам Мишмирзоева, на ее оформление ушло изюма на сумму около 100 миллионов сумов.
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма.
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
В Кошрабадском районе Самаркандской области состоялся первый фестиваль изюма.
© Sputnik
Кроме выставки и дегустации, гостям представили мастер-классы от виноградарей и насыщенную культурную программу с музыкой, танцами и фольклором.
В Хиве завершился праздник дыни - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2025
В Хиве завершился "Фестиваль дыни". Как наградили победителей — фото
11 августа, 13:45
0