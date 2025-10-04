https://uz.sputniknews.ru/20251004/uzfarmagentstvo-i-rossiyskaya-kompaniya-obsudili-vozmojnosti-lokalizatsii-i-eksporta-52455356.html

Узфармагентство и компания из РФ обсуждают возможность производства и экспорта лекарств

Узфармагентство и компания из РФ обсуждают возможность производства и экспорта лекарств

Sputnik Узбекистан

Глава агентства и представители российской компании обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в фармацевтической отрасли.

2025-10-04T12:53+0500

2025-10-04T12:53+0500

2025-10-04T13:15+0500

фармацевтика

узбекистан

россия

экспорт

производство

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1e/46379216_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_880279a6a13876235c4ce539c9d47de6.jpg

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана (Узфармагентство) и российская фармацевтическая компания"Валента Фарм" обсудили возможность локализации продукции в республике и экспорта препаратов на внешние рынки, сообщает пресс-служба ведомства.Как отмечается, директор агентства Абдулла Азизов и представители компании из РФ обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.Азизов также провел для российской компании презентацию развития фарминдустрии в Узбекистане.По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в фармацевтической сфере организации производства продукции и обеспечения не только внутреннего, но и внешних рынков."Валента Фарм" — российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов. Портфель препаратов компании представлен такими брендами, как "Ингавирин", "Граммидин", "Нормомед", "Диоксидин", "Тримедат", "Экспортал", "Антарейт", "Тералиджен", "Феназепам", "Фенотропил", "Аминазин" и другие.

https://uz.sputniknews.ru/20250915/uzbekistan-indoneziya-sotrudnichestvo-farmatsevtika-51969334.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

фармацевтика россия узбекистан локализация экспорт