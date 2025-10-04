Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251004/uzfarmagentstvo-i-rossiyskaya-kompaniya-obsudili-vozmojnosti-lokalizatsii-i-eksporta-52455356.html
Узфармагентство и компания из РФ обсуждают возможность производства и экспорта лекарств
Узфармагентство и компания из РФ обсуждают возможность производства и экспорта лекарств
Sputnik Узбекистан
Глава агентства и представители российской компании обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в фармацевтической отрасли.
2025-10-04T12:53+0500
2025-10-04T13:15+0500
фармацевтика
узбекистан
россия
экспорт
производство
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1e/46379216_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_880279a6a13876235c4ce539c9d47de6.jpg
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана (Узфармагентство) и российская фармацевтическая компания"Валента Фарм" обсудили возможность локализации продукции в республике и экспорта препаратов на внешние рынки, сообщает пресс-служба ведомства.Как отмечается, директор агентства Абдулла Азизов и представители компании из РФ обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.Азизов также провел для российской компании презентацию развития фарминдустрии в Узбекистане.По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в фармацевтической сфере организации производства продукции и обеспечения не только внутреннего, но и внешних рынков."Валента Фарм" — российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов. Портфель препаратов компании представлен такими брендами, как "Ингавирин", "Граммидин", "Нормомед", "Диоксидин", "Тримедат", "Экспортал", "Антарейт", "Тералиджен", "Феназепам", "Фенотропил", "Аминазин" и другие.
https://uz.sputniknews.ru/20250915/uzbekistan-indoneziya-sotrudnichestvo-farmatsevtika-51969334.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1e/46379216_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_55876e3cd220eb2385effb9ea5a99f46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фармацевтика россия узбекистан локализация экспорт
фармацевтика россия узбекистан локализация экспорт

Узфармагентство и компания из РФ обсуждают возможность производства и экспорта лекарств

12:53 04.10.2025 (обновлено: 13:15 04.10.2025)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство лекарств на фармацевтическом предприятии
Производство лекарств на фармацевтическом предприятии - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
© Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Глава агентства и представители российской компании обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в фармацевтической отрасли.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана (Узфармагентство) и российская фармацевтическая компания"Валента Фарм" обсудили возможность локализации продукции в республике и экспорта препаратов на внешние рынки, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, директор агентства Абдулла Азизов и представители компании из РФ обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
© УзфармагентствоУзфармагентство и компания"Валента Фарм" обсудили локализацию продукции в республике и экспорта препаратов.
Узфармагентство и компанияВалента Фарм обсудили локализацию продукции в республике и экспорта препаратов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
Узфармагентство и компания"Валента Фарм" обсудили локализацию продукции в республике и экспорта препаратов.
© Узфармагентство

"По словам представителей компании Узбекистан является для них стратегически важным регионом для инвестиций локализации производственных мощностей. Также было отмечено, что помимо удовлетворения потребностей местного рынка существует возможность экспорта продукции в соседние государства и другие зарубежные страны", — говорится в сообщении ведомства.

Азизов также провел для российской компании презентацию развития фарминдустрии в Узбекистане.
© УзфармагентствоУзфармагентство и компания"Валента Фарм" обсудили локализацию продукции в республике и экспорта препаратов.
Узфармагентство и компанияВалента Фарм обсудили локализацию продукции в республике и экспорта препаратов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2025
Узфармагентство и компания"Валента Фарм" обсудили локализацию продукции в республике и экспорта препаратов.
© Узфармагентство
По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в фармацевтической сфере организации производства продукции и обеспечения не только внутреннего, но и внешних рынков.
"Валента Фарм" — российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов. Портфель препаратов компании представлен такими брендами, как "Ингавирин", "Граммидин", "Нормомед", "Диоксидин", "Тримедат", "Экспортал", "Антарейт", "Тералиджен", "Феназепам", "Фенотропил", "Аминазин" и другие.
Работа фармацевтического предприятия - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2025
Фармведомства Узбекистана и Индонезии договорились о сотрудничестве
15 сентября, 12:10
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0