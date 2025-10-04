Узфармагентство и компания из РФ обсуждают возможность производства и экспорта лекарств
12:53 04.10.2025 (обновлено: 13:15 04.10.2025)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство лекарств на фармацевтическом предприятии
© Sputnik / Алексей Куденко/
Глава агентства и представители российской компании обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в фармацевтической отрасли.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана (Узфармагентство) и российская фармацевтическая компания"Валента Фарм" обсудили возможность локализации продукции в республике и экспорта препаратов на внешние рынки, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, директор агентства Абдулла Азизов и представители компании из РФ обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
"По словам представителей компании Узбекистан является для них стратегически важным регионом для инвестиций локализации производственных мощностей. Также было отмечено, что помимо удовлетворения потребностей местного рынка существует возможность экспорта продукции в соседние государства и другие зарубежные страны", — говорится в сообщении ведомства.
Азизов также провел для российской компании презентацию развития фарминдустрии в Узбекистане.
По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в фармацевтической сфере организации производства продукции и обеспечения не только внутреннего, но и внешних рынков.
"Валента Фарм" — российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов. Портфель препаратов компании представлен такими брендами, как "Ингавирин", "Граммидин", "Нормомед", "Диоксидин", "Тримедат", "Экспортал", "Антарейт", "Тералиджен", "Феназепам", "Фенотропил", "Аминазин" и другие.
