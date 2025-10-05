https://uz.sputniknews.ru/20251005/mirziyoev-pozdravil-raxmona-s-dnem-rojdeniya-52473161.html

Мирзиёев поздравил Рахмона с днем рождения

Глава РУз выразил уверенность, что, благодаря совместным решительным усилиям, многоплановое и долгосрочное сотрудничество Узбекистана и Таджикистана в духе стратегического партнерства и союзничества будет и впредь динамично развиваться

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте таджикского лидера.В нем говорится, что в Узбекистане хорошо знают и ценят Рахмона, как выдающегося государственного деятеля, опытного политика, пользующегося высоким уважением.Он также напомнил об активной поддержке международным сообществом важных инициатив таджикского коллеги, имеющих региональное и глобальное значение.В заключение он пожелал Рахмону новых успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана — мира, дальнейшего прогресса и процветания.Также Шавкат Мирзиёев поздравил главу Таджикистана по телефону.Собеседники обсудили дальнейшее расширение многопланового партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.Особое внимание уделили продолжению совместной работы по формированию новой повестки практического сотрудничества, охватывающего такие приоритетные направления, как торговля, промкооперация, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, туризм, культурно-гуманитарный обмен.Речь также шла о графике и повестке предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем уровне, запланированных в обеих странах.Сегодня, 5 октября Эмомали Рахмону исполнилось 73 года.

