Президент Узбекистана навестил семью покойного Исмаила Джурабекова
Видный государственный и общественный деятель, советник министра водного хозяйства республики ушел из жизни 28 сентября в возрасте 94 лет
Президент Узбекистана навестил семью покойного Исмаила Джурабекова
14:07 06.10.2025 (обновлено: 14:13 06.10.2025)
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев навестил семью покойного Исмаила Джурабекова, сообщает
пресс-служба главы государства.
Видный государственный и общественный деятель, советник министра водного хозяйства республики ушел из жизни 28 сентября в возрасте 94 лет.
“Президент Шавкат Мирзиёев сегодня посетил дом покойного. Были прочитаны суры из Корана и дуа. Глава государства вспомнил добрые дела и заслуги деятеля перед Родиной”, — говорится в сообщении.
Руководитель страны выразил соболезнования детям и близким покойного, пожелав им стойкости и терпения. Родные поблагодарили президента за внимание и слова поддержки.
Исмаил Джурабеков родился 12 сентября 1931 года в Самарканде в семье рабочего. В ходе трудовой деятельности занимал ответственные должности в системе водного хозяйства, внес значительный вклад в развитие ирригации и мелиорации в республике. В 1985 году его назначили первым заместителем председателя Совета Министров Узбекистана.
В годы независимости Джурабеков результативно работал в должности первого заместителя премьер-министра Узбекистана, начальника Государственного водного надзора и Государственного советника Президента Республики Узбекистан.
В последние годы, несмотря на преклонный возраст, Исмаил Джурабеков продолжал трудиться советником министра водного хозяйства, вносил активный вклад в построение Нового Узбекистана.
Заслуги Исмаила Джурабекова перед народом и Родиной достойно отмечены государством. Он был удостоен почетного звания "Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан", награжден орденами "Мехнат шухрати", "Дустлик", "Фидокорона хизматлари учун", "Эл-юрт хурмати", "Буюк хизматлари учун".