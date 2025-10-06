https://uz.sputniknews.ru/20251006/prezident-uzbekistana-navestil-semyu-pokoynogo-ismaila-djurabekova-52493750.html

Президент Узбекистана навестил семью покойного Исмаила Джурабекова

Президент Узбекистана навестил семью покойного Исмаила Джурабекова

Видный государственный и общественный деятель, советник министра водного хозяйства республики ушел из жизни 28 сентября в возрасте 94 лет

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев навестил семью покойного Исмаила Джурабекова, сообщает пресс-служба главы государства.Видный государственный и общественный деятель, советник министра водного хозяйства республики ушел из жизни 28 сентября в возрасте 94 лет. Руководитель страны выразил соболезнования детям и близким покойного, пожелав им стойкости и терпения. Родные поблагодарили президента за внимание и слова поддержки.Исмаил Джурабеков родился 12 сентября 1931 года в Самарканде в семье рабочего. В ходе трудовой деятельности занимал ответственные должности в системе водного хозяйства, внес значительный вклад в развитие ирригации и мелиорации в республике. В 1985 году его назначили первым заместителем председателя Совета Министров Узбекистана.В годы независимости Джурабеков результативно работал в должности первого заместителя премьер-министра Узбекистана, начальника Государственного водного надзора и Государственного советника Президента Республики Узбекистан.В последние годы, несмотря на преклонный возраст, Исмаил Джурабеков продолжал трудиться советником министра водного хозяйства, вносил активный вклад в построение Нового Узбекистана.Заслуги Исмаила Джурабекова перед народом и Родиной достойно отмечены государством. Он был удостоен почетного звания "Заслуженный ирригатор Республики Узбекистан", награжден орденами "Мехнат шухрати", "Дустлик", "Фидокорона хизматлари учун", "Эл-юрт хурмати", "Буюк хизматлари учун".

