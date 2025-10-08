https://uz.sputniknews.ru/20251008/prezident-uzbekistana-posetit-dushanbe-52542746.html

Президент Узбекистана посетит Душанбе — цель визита

Президент Узбекистана посетит Душанбе — цель визита

В столице Таджикистана 8–10 октября 2025 года в Душанбе состоится ряд важных международных мероприятий высокого уровня

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Душанбе, где 8-10 октября пройдут саммит "Центральная Азия – Россия" и заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщается на сайте МИД Таджикистана.По итогам саммита планируют принять Итоговое коммюнике и План совместных действий."10 октября 2025 года в Душанбе во Дворце нации под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоится Саммит глав государств СНГ. Ожидается участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Президента Беларуси Александра Лукашенко, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента России Владимира Путина, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева", — говорится в сообщении.Отмечается, что главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки, включая региональную и глобальную безопасность.Особое внимание уделят дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках Содружества.По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате.Также в эти дни Таджикистан с госвизитом посетит Владимир Путин, кроме того, республика примет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

