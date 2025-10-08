https://uz.sputniknews.ru/20251008/prezident-uzbekistana-posetit-dushanbe-52542746.html
Президент Узбекистана посетит Душанбе — цель визита
Президент Узбекистана посетит Душанбе — цель визита
Sputnik Узбекистан
В столице Таджикистана 8–10 октября 2025 года в Душанбе состоится ряд важных международных мероприятий высокого уровня
2025-10-08T12:57+0500
2025-10-08T12:57+0500
2025-10-08T12:57+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
таджикистан
душанбе
саммит
центральная азия
россия
заседание
снг
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/16/50713235_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af06bd2aff67111a8b4b5fa01677432e.jpg
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Душанбе, где 8-10 октября пройдут саммит "Центральная Азия – Россия" и заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщается на сайте МИД Таджикистана.По итогам саммита планируют принять Итоговое коммюнике и План совместных действий."10 октября 2025 года в Душанбе во Дворце нации под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоится Саммит глав государств СНГ. Ожидается участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Президента Беларуси Александра Лукашенко, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента России Владимира Путина, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева", — говорится в сообщении.Отмечается, что главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки, включая региональную и глобальную безопасность.Особое внимание уделят дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках Содружества.По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате.Также в эти дни Таджикистан с госвизитом посетит Владимир Путин, кроме того, республика примет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.
https://uz.sputniknews.ru/20251007/chto-predlojil-shavkat-mirziyoev-na-sammite-otg-52524171.html
душанбе
центральная азия
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/16/50713235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e6c95e14b05659a0cc0469eabdc4cd8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент узбекистана визит душанбе таджикистан
президент узбекистана визит душанбе таджикистан
Президент Узбекистана посетит Душанбе — цель визита
В столице Таджикистана 8–10 октября состоится ряд важных международных мероприятий высокого уровня.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Душанбе, где 8-10 октября пройдут саммит "Центральная Азия – Россия" и заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщается
на сайте МИД Таджикистана.
"9 октября президенты Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и России проведут второй Саммит "Центральная Азия – Россия". В ходе заседания главы государств обсудят широкий спектр вопросов, связанных с развитием многопланового взаимодействия, а также меры по координации действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными вызовами", — говорится в сообщении.
По итогам саммита планируют принять Итоговое коммюнике и План совместных действий.
"10 октября 2025 года в Душанбе во Дворце нации под председательством Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона состоится Саммит глав государств СНГ. Ожидается участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Президента Беларуси Александра Лукашенко, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента России Владимира Путина, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева", — говорится в сообщении.
Отмечается, что главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки, включая региональную и глобальную безопасность.
Особое внимание уделят дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках Содружества.
По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате.
Также в эти дни Таджикистан с госвизитом посетит Владимир Путин, кроме того, республика примет заседание Совета министров иностранных дел СНГ.