Узбекистан и Египет намерены совместно производить натуральную косметику

Стороны обсудили открытие филиала египетской компании в Узбекистане, импортозамещение и экспорт продукции в другие страны региона
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Узбекистан и Египет намерены наладить совместное производство натуральной косметики, сообщает ИА "Дунё". Перспективы взаимодействия обсудили на встрече в посольстве Узбекистана в Каире с главой крупной египетской косметической компании "Luna Group Pharmaceutical" Джорджем Амином Майклом.Египет планирует использовать опыт химпрома УзбекистанаТакже египетского бизнесмена пригласили на выставку "Uzbek Import Fair 2025", которая проходит в Ташкенте 7 – 9 октября.
15:10 08.10.2025 (обновлено: 15:30 08.10.2025)
Производство косметики
Производство косметики - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2025
© Sputnik / Макс Ветров
Стороны обсудили открытие филиала египетской компании в Узбекистане, импортозамещение и экспорт продукции в другие страны региона.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Узбекистан и Египет намерены наладить совместное производство натуральной косметики, сообщает ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия обсудили на встрече в посольстве Узбекистана в Каире с главой крупной египетской косметической компании "Luna Group Pharmaceutical" Джорджем Амином Майклом.
В Каире обсуждены перспективы сотрудничества в сфере совместного с Египтом производства косметики
В Каире обсуждены перспективы сотрудничества в сфере совместного с Египтом производства косметики - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2025
В Каире обсуждены перспективы сотрудничества в сфере совместного с Египтом производства косметики
© ИА "Дунё"
"Обсуждены перспективы налаживания сотрудничества между нашими странами в сфере натуральной косметики, включая открытие филиала компании в Узбекистане, импортозамещение и экспорт продукции в другие страны региона", — говорится в сообщении.
Египет планирует использовать опыт химпрома Узбекистана
Также египетского бизнесмена пригласили на выставку "Uzbek Import Fair 2025", которая проходит в Ташкенте 7 – 9 октября.
Студент на экзамене - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2025
В Каракалпакском мединституте будут обучать студентов из Египта
6 октября, 11:50
