Узбекистан и Египет намерены совместно производить натуральную косметику
15:10 08.10.2025 (обновлено: 15:30 08.10.2025)
Стороны обсудили открытие филиала египетской компании в Узбекистане, импортозамещение и экспорт продукции в другие страны региона.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Узбекистан и Египет намерены наладить совместное производство натуральной косметики, сообщает
ИА "Дунё".
Перспективы взаимодействия обсудили на встрече в посольстве Узбекистана в Каире с главой крупной египетской косметической компании "Luna Group Pharmaceutical" Джорджем Амином Майклом.
"Обсуждены перспективы налаживания сотрудничества между нашими странами в сфере натуральной косметики, включая открытие филиала компании в Узбекистане, импортозамещение и экспорт продукции в другие страны региона", — говорится в сообщении.
Также египетского бизнесмена пригласили на выставку "Uzbek Import Fair 2025", которая проходит в Ташкенте 7 – 9 октября.