Узбекистан нацелен на расширение практического сотрудничества в СНГ — Мирзиёев

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, состоявшемся в городе Душанбе.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистан заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества, а также повышении результативности практического взаимодействия со странами СНГ. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, выступая на очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, состоявшемся в городе Душанбе.В работе саммита, прошедшего под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.В соответствии с повесткой рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения практического взаимодействия в рамках Содружества.В начале своего выступления узбекский лидер отметил, что, несмотря на непредсказуемые процессы в глобальной политике и экономике и ослабление роли международных институтов, СНГ продолжает демонстрировать свою устойчивость, эффективность и востребованность.Благодаря налаженным за десятилетия механизмам и контактам ведется тесная совместная работа по всему спектру экономических, социальных и гуманитарных вопросов.С удовлетворением отмечено, что объем товарооборота Узбекистана с партнерами по СНГ в прошлом году увеличился на 11%, и этот показатель продолжает расти в текущем году. Такие показатели связаны с углублением межотраслевой кооперации и увеличением потоков взаимных инвестиций.В целях более полного задействования имеющихся ресурсов и сохранения набранных темпов и динамики сотрудничества глава Узбекистана предложил сосредоточить совместные усилия в следующих приоритетных направлениях.В частности, В завершение своего выступления Шавкат Мирзиёев поддержал переназначение Сергея Лебедева на должность Генерального секретаря СНГ, а также пожелал президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову успехов в связи с принятием председательства в Организации.В ходе заседания также выступили главы делегаций других стран Содружества.По итогам саммита подписан пакет соглашений и решений по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках СНГ.

