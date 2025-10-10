Узбекистан нацелен на расширение практического сотрудничества в СНГ — Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил на очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, состоявшемся в Таджикистане.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Узбекистан заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества, а также повышении результативности практического взаимодействия со странами СНГ. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, выступая на очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, состоявшемся в городе Душанбе.
В работе саммита, прошедшего под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
В соответствии с повесткой рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения практического взаимодействия в рамках Содружества.
В начале своего выступления узбекский лидер отметил, что, несмотря на непредсказуемые процессы в глобальной политике и экономике и ослабление роли международных институтов, СНГ продолжает демонстрировать свою устойчивость, эффективность и востребованность.
Благодаря налаженным за десятилетия механизмам и контактам ведется тесная совместная работа по всему спектру экономических, социальных и гуманитарных вопросов.
"Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках СНГ, а также повышении результативности практического взаимодействия со странами, являющимися нашими естественными партнерами", — заявил он.
С удовлетворением отмечено, что объем товарооборота Узбекистана с партнерами по СНГ в прошлом году увеличился на 11%, и этот показатель продолжает расти в текущем году. Такие показатели связаны с углублением межотраслевой кооперации и увеличением потоков взаимных инвестиций.
В целях более полного задействования имеющихся ресурсов и сохранения набранных темпов и динамики сотрудничества глава Узбекистана предложил сосредоточить совместные усилия в следующих приоритетных направлениях.
В частности,
подчеркнул устойчивость и востребованность формата СНГ в условиях глобальной нестабильности и предложил сосредоточить усилия на практических направлениях сотрудничества;
выдвинул предложение о создании информационно-логистических центров, интегрированных со всеми видами транспорта, и проведении в Узбекистане Конференции стран СНГ по государственно-частному партнерству в транспорте;
предложил подготовить дорожную карту поддержки и развития особых экономических зон, а также создать Венчурную платформу СНГ для продвижения стартапов и инноваций;
объявил о готовности Узбекистана провести в Ташкенте Форум инновационной индустрии СНГ в рамках выставки "ИННОПРОМ";
выступил за разработку Программы инновационного развития энергетического сектора СНГ и реализацию совместных проектов по традиционной и "зеленой" энергетике;
предложил подготовить многосторонний План действий по цифровизации и искусственному интеллекту, расширить сотрудничество в науке, образовании и культуре;
выдвинул инициативу о новом Межгосударственном соглашении о взаимном признании дипломов и о проведении в Хиве Молодежного форума СНГ с созданием Молодежной лаборатории инноваций;
затронул вопросы безопасности и предложил активизировать координацию между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами стран Содружества, уделил особое внимание ситуации в Афганистане, предложил совместно участвовать в инфраструктурных проектах в этой стране.
В завершение своего выступления Шавкат Мирзиёев поддержал переназначение Сергея Лебедева на должность Генерального секретаря СНГ, а также пожелал президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову успехов в связи с принятием председательства в Организации.
В ходе заседания также выступили главы делегаций других стран Содружества.
По итогам саммита подписан пакет соглашений и решений по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках СНГ.