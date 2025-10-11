https://uz.sputniknews.ru/20251011/kompaniya-uzbekistan-airways-zapuskaet-ejenedelnyy-reys-iz-andijana-v-novosibirsk-52637171.html

Компания Uzbekistan airways запускает еженедельный рейс из Андижана в Новосибирск

Компания Uzbekistan airways запускает еженедельный рейс из Андижана в Новосибирск

Sputnik Узбекистан

Полеты будут выполняться по воскресеньям, стоимость билетов начинается от 1,208 миллиона сумов (около $100).

2025-10-11T17:25+0500

2025-10-11T17:25+0500

2025-10-11T17:36+0500

андижан

новосибирск

авиакомпания uzbekistan airways

новый рейс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/06/48276485_0:198:3289:2048_1920x0_80_0_0_ae197cc9e8b4ba62c728fdb4e3fc3ac1.jpg

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Крупнейшая в Узбекистане авиакомпания Uzbekistan airways с 26 октября запускает еженедельные рейсы из Андижана в Новосибирск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Андижан и Санкт-Петербург свяжет прямой авиарейс — дата и времяПо данным пресс-службы, полеты будут выполняться по воскресеньям, стоимость билетов начинается от 1,208 миллиона сумов (около $100).Ранее авиакомпания сообщала, что с 27 октября также запускает по средам рейс из Андижана в Санкт-Петербург, а с 28 октября — в Москву четыре раза в неделю.

https://uz.sputniknews.ru/20251010/tashkent-i-sankt-peterburg-svyajet-novyy-reys-data-52609142.html

андижан

новосибирск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

андижан новосибирск прямой рейс uzbekistan airways