Андижан и Санкт-Петербург свяжет прямой авиарейс — дата и время

Полеты будут выполняться по средам, стоимость билетов начинается от 2,355 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Крупнейшая авиакомпания республики Uzbekistan Airways с 27 октября запускает еженедельный рейс из Андижана в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Аэропорты Узбекистана за полгода обслужили свыше 7 миллионов пассажировАэрофлот возобновляет полеты в несколько городов УзбекистанаПо данным пресс-службы, на первом этапе полеты будут выполняться по средам, стоимость билетов составит от 2,355 миллиона сумов (около $200).Полеты будут осуществляться по следующему графику:Вылет из Андижана в 10.00, прибытие в Санкт-Петербург в 13.35. Вылет из Петербурга в 15.05, прибытие в Андижан в 22.00.Самарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом

