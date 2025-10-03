https://uz.sputniknews.ru/20251003/andijan-i-sankt-peterburg-svyajet-pryamoy-reys-data-vremya-52444032.html
Андижан и Санкт-Петербург свяжет прямой авиарейс — дата и время
Андижан и Санкт-Петербург свяжет прямой авиарейс — дата и время
Полеты будут выполняться по средам, стоимость билетов начинается от 2,355 миллиона сумов.
Аэропорты Узбекистана за полгода обслужили свыше 7 миллионов пассажировАэрофлот возобновляет полеты в несколько городов УзбекистанаСамарканд и Хабаровск теперь связаны прямым авиарейсом
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Крупнейшая авиакомпания республики Uzbekistan Airways с 27 октября запускает еженедельный рейс из Андижана в Санкт-Петербург, сообщает
пресс-служба авиаперевозчика.
"Теперь дорога к близким, учебе или работе станет еще удобнее! С 27 октября Uzbekistan Airways запускает регулярные рейсы по маршруту Андижан – Санкт-Петербург – Андижан", — говорится в сообщении перевозчика.
По данным пресс-службы, на первом этапе полеты будут выполняться по средам, стоимость билетов составит от 2,355 миллиона сумов (около $200).
Полеты будут осуществляться по следующему графику:
Вылет из Андижана в 10.00, прибытие в Санкт-Петербург в 13.35.
Вылет из Петербурга в 15.05, прибытие в Андижан в 22.00.