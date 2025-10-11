https://uz.sputniknews.ru/20251011/rossiyskie-voennye-unichtojili-britanskix-ofitserov-npz-xarkov-52634273.html

Российские военные уничтожили британских офицеров на НПЗ в Харьковской области

ВС РФ нанесли удар по заводу под Харьковом. Cреди раненых и погибших есть британские офицеры и офицеры ВСУ.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Российские войска уничтожили британских и украинских офицеров на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.Собеседник агентства уточнил, что предприятие атаковали ночью. Со среды ВСУ тайно наполняли емкости, готовясь к попытке прорыва. Вокруг города в ангарах скапливалась техника, завезли много личного состава.После ударов с нефтеперерабатывающего завода вывезли около 58 иностранных военных, получивших тяжелые ранения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

