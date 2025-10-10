Российские военные поразили энергообъекты, питающие предприятия ВПК Украины

https://uz.sputniknews.ru/20251010/vs-rossii-porazili-energoobekty-pitayuschie-predpriyatiya-vpk-ukrainy-52615177.html
ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами и ударными беспилотниками по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на пятницу нанесли массированный удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК УкраиныМассированный удар нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России, пояснили в министерстве.В министерстве подчеркнули, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
"В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке военного ведомства.
В министерстве подчеркнули, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.