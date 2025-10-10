https://uz.sputniknews.ru/20251010/vs-rossii-porazili-energoobekty-pitayuschie-predpriyatiya-vpk-ukrainy-52615177.html

Российские военные поразили энергообъекты, питающие предприятия ВПК Украины

ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами и ударными беспилотниками по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на пятницу нанесли массированный удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК УкраиныМассированный удар нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России, пояснили в министерстве.В министерстве подчеркнули, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

