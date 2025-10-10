Узбекистан
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские военные поразили энергообъекты, питающие предприятия ВПК Украины
Российские военные поразили энергообъекты, питающие предприятия ВПК Украины
ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами и ударными беспилотниками по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на пятницу нанесли массированный удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК УкраиныМассированный удар нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России, пояснили в министерстве.В министерстве подчеркнули, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами и ударными беспилотниками по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на пятницу нанесли массированный удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет "Кинжал", по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Массированный удар нанесен в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России, пояснили в министерстве.

"В ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке военного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
