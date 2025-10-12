https://uz.sputniknews.ru/20251012/uzbekistane-dni-kazaxstanskoy-meditsiny-52645631.html

В Узбекистане стартуют Дни казахстанской медицины

Программа мероприятий включает уникальные технологии лечения и мастер-классы по проведению современных нейрохирургических операций, обмен опытом и многое другое. В Узбекистан уже прибыли бригады врачей из ведущих научных медцентров РК

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Узбекистане 13-17 октября пройдут Дни казахстанской медицины, сообщает Минздрав РК.Цель — укрепление международного сотрудничества, обмен передовым опытом.Программа включает:Особое внимание медики двух стран уделят вопросам цифровизации здравоохранения, дистанционного обучения, развитию телемедицины и совместным научным исследованиям.Накануне старта Дней медицины Казахстана в Узбекистан прибыли бригады врачей из ведущих научных медцентров РК, в числе которых Наццентр нейрохирургии, центр акушерства, кардиохирургический центр и другие. Помимо столицы они посетят Бухару, Нукус, Самарканд и Фергану.Специалисты Наццентра хирургии имени Сызганова уже провели 17 сложнейших высокотехнологичных вмешательств, включающих операции по гепатобилиарной, эндоскопической, кардио и эндоваскулярной хирургии, а также серию мастер-классов.Казахстанские врачи работали в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии им. В.Вахидова в Ташкенте и Каршинском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии в Кашкадарьинской области.Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени В. Вахидова и Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены развивать совместные научные проекты, проводить обмен специалистами и повышать квалификацию медицинских кадров.Подписать аналогичные документы также планируют другие медучреждения и научные институты двух стран. Речь идет и о разработке дорожной карты совместных проектов в области науки, образования и клинической практики.

