Генерал-полковник в отставке Рустам Ахмедов, возглавлявший военное ведомство республики до сентября 1997-го, скончался на 83-м году жизни

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной первого министра обороны Узбекистана Рустама Ахмедова, сообщает пресс-служба главы республики.Генерал-полковник в отставке Рустам Ахмедов, возглавлявший военное ведомство республики до сентября 1997-го, скончался на 83-м году жизни.Рустам Ахмедов родился 10 ноября 1943 года в Багдадском районе Ферганской области. Окончив среднюю школу, учился сначала в Ташкентском высшем танковом командном училище, затем в Военной академии бронетанковых войск в Москве.Всю свою жизнь он посвятил военной сфере: служил командиром взвода танкового полка, помощником начальника политотдела танковой дивизии, замкомандира батальона танковой дивизии по политической работе, заместителем командира батальона курсантов Ташкентского высшего танкового командного училища.Организаторские способности Ахмедова особенно ярко проявились в годы службы на руководящих должностях в Ташкентском высшем танковом командном училище, Самаркандском высшем военном автомобильном командном и Ташкентском высшем общевойсковом командном училищах.После обретения республикой независимости Рустам Ахмедов работал в должностях министра обороны, в определенный период одновременно исполнял обязанности командующего Нацгвардией.Он проявил высокий профессионализм при формировании национальной армии, создании системы обороны государства, подготовке военных кадров.В 1997–1998 годах Р. Ахмедов столь же результативно работал в должности министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.В 1998 году он вышел в отставку, но продолжал участвовать в реформах оборонной сферы: с 2018 по 2020 год был советником министра обороны.Заслуги Ахмедова отмечены рядом наград: Почетной грамотой Узбекистана, орденом "Шон-шараф" II степени, орденом "Дустлик". Соболезнования в связи со смертью Ахмедова также выразили председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмаилов, премьер-министр республики Абдулла Арипов, секретарь Совбеза Виктор Махмудов и министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов.

