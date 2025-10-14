Узбекистан
Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу Объединенного мира борьбы (UWW)
Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу Объединенного мира борьбы (UWW)
Sputnik Узбекистан
Стороны также рассмотрели возможность учреждения в Узбекистане Региональной академии борьбы под эгидой UWW.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу Объединенного мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны. В свою очередь руководитель международного объединения дал высокую оценку реализуемым в Новом Узбекистане масштабным реформам в области массового спорта и широкого вовлечения молодежи в спортивное движение. Стороны обсудили вопросы организации в республике основных континентальных и мировых первенств, рассмотрели возможность учреждения Региональной академии борьбы под эгидой UWW. Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность популяризации спортивных единоборств среди детей и молодежи, внедрения современных методов отбора и подготовки талантов, а также совершенствования инфраструктуры: от секций и залов в махаллях до школ спортивного мастерства и специализированных комплексов. Он отметил, что все это должно привести к новым успехам на Олимпийских играх и других крупнейших соревнованиях.Серб Ненад Лалович занимает пост главы UWW (ранее Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA)) с 2013 года.
шавкат мирзиёев награждение орден "дустлик" uww
шавкат мирзиёев награждение орден "дустлик" uww

Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу Объединенного мира борьбы (UWW)

14:05 14.10.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент встретился с главой UWW
Президент встретился с главой UWW - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Стороны также рассмотрели возможность учреждения в Узбекистане Региональной академии борьбы под эгидой UWW.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу Объединенного мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.

"Президент Узбекистана за большой личный вклад в продвижение и поддержку массового спорта и единоборств вручил Ненаду Лаловичу высокую государственную награду — орден "Дустлик", — говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель международного объединения дал высокую оценку реализуемым в Новом Узбекистане масштабным реформам в области массового спорта и широкого вовлечения молодежи в спортивное движение.
Стороны обсудили вопросы организации в республике основных континентальных и мировых первенств, рассмотрели возможность учреждения Региональной академии борьбы под эгидой UWW.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность популяризации спортивных единоборств среди детей и молодежи, внедрения современных методов отбора и подготовки талантов, а также совершенствования инфраструктуры: от секций и залов в махаллях до школ спортивного мастерства и специализированных комплексов.
Он отметил, что все это должно привести к новым успехам на Олимпийских играх и других крупнейших соревнованиях.
Серб Ненад Лалович занимает пост главы UWW (ранее Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA)) с 2013 года.
