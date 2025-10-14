https://uz.sputniknews.ru/20251014/mirziyoyev-orden-dustlik-glava-uww-52686036.html
Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу Объединенного мира борьбы (UWW)
Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу Объединенного мира борьбы (UWW)
Sputnik Узбекистан
Стороны также рассмотрели возможность учреждения в Узбекистане Региональной академии борьбы под эгидой UWW.
2025-10-14T14:05+0500
2025-10-14T14:05+0500
2025-10-14T14:05+0500
узбекистан
uww
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
орден "дустлик"
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52678809_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b4fc3d0ba86404b7c9966ded8575b64e.jpg
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу Объединенного мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны. В свою очередь руководитель международного объединения дал высокую оценку реализуемым в Новом Узбекистане масштабным реформам в области массового спорта и широкого вовлечения молодежи в спортивное движение. Стороны обсудили вопросы организации в республике основных континентальных и мировых первенств, рассмотрели возможность учреждения Региональной академии борьбы под эгидой UWW. Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность популяризации спортивных единоборств среди детей и молодежи, внедрения современных методов отбора и подготовки талантов, а также совершенствования инфраструктуры: от секций и залов в махаллях до школ спортивного мастерства и специализированных комплексов. Он отметил, что все это должно привести к новым успехам на Олимпийских играх и других крупнейших соревнованиях.Серб Ненад Лалович занимает пост главы UWW (ранее Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA)) с 2013 года.
https://uz.sputniknews.ru/20251012/v-tashkent-pribyl-prezident-obedinennogo-mira-borby-uww-52647986.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52678809_7:0:1144:853_1920x0_80_0_0_06ab041d9f220a81b8de21aa2168ef54.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев награждение орден "дустлик" uww
шавкат мирзиёев награждение орден "дустлик" uww
Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу Объединенного мира борьбы (UWW)
Стороны также рассмотрели возможность учреждения в Узбекистане Региональной академии борьбы под эгидой UWW.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу Объединенного мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича. Об этом сообщает
пресс-служба руководителя страны.
"Президент Узбекистана за большой личный вклад в продвижение и поддержку массового спорта и единоборств вручил Ненаду Лаловичу высокую государственную награду — орден "Дустлик", — говорится в сообщении.
В свою очередь руководитель международного объединения дал высокую оценку реализуемым в Новом Узбекистане масштабным реформам в области массового спорта и широкого вовлечения молодежи в спортивное движение.
Стороны обсудили вопросы организации в республике основных континентальных и мировых первенств, рассмотрели возможность учреждения Региональной академии борьбы под эгидой UWW.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность популяризации спортивных единоборств среди детей и молодежи, внедрения современных методов отбора и подготовки талантов, а также совершенствования инфраструктуры: от секций и залов в махаллях до школ спортивного мастерства и специализированных комплексов.
Он отметил, что все это должно привести к новым успехам на Олимпийских играх и других крупнейших соревнованиях.
Серб Ненад Лалович занимает пост главы UWW (ранее Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA)) с 2013 года.