Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу Объединенного мира борьбы (UWW)

Стороны также рассмотрели возможность учреждения в Узбекистане Региональной академии борьбы под эгидой UWW.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дустлик" главу Объединенного мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны. В свою очередь руководитель международного объединения дал высокую оценку реализуемым в Новом Узбекистане масштабным реформам в области массового спорта и широкого вовлечения молодежи в спортивное движение. Стороны обсудили вопросы организации в республике основных континентальных и мировых первенств, рассмотрели возможность учреждения Региональной академии борьбы под эгидой UWW. Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность популяризации спортивных единоборств среди детей и молодежи, внедрения современных методов отбора и подготовки талантов, а также совершенствования инфраструктуры: от секций и залов в махаллях до школ спортивного мастерства и специализированных комплексов. Он отметил, что все это должно привести к новым успехам на Олимпийских играх и других крупнейших соревнованиях.Серб Ненад Лалович занимает пост главы UWW (ранее Международная федерация объединенных стилей борьбы (FILA)) с 2013 года.

