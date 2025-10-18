https://uz.sputniknews.ru/20251018/investitsii-proizvodstvo-tsifrovizatsiya-tashkent-provintsiya-tszyansu-obsujdayut-novye-proekty-52804281.html

Инвестиции, производство, цифровизация: Ташкент и провинция Цзянсу обсуждают новые проекты

Инвестиции, производство, цифровизация: Ташкент и провинция Цзянсу обсуждают новые проекты

Sputnik Узбекистан

Речь идет об организации в Узбекистане специальной индустриальной зоны с участием предприятий китайской провинции, формировании перечня китайских компаний, заинтересованных в сотрудничестве, создании совместной рабочей группы и проведении инвестиционных встреч.

2025-10-18T09:41+0500

2025-10-18T09:41+0500

2025-10-18T09:50+0500

китай

узбекистан

производство

инвестиции

индустриальная зона

экономика

проект

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46038394_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b4afbda5a4f087f6cbea2af61a56adfe.png

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ташкенте обсудили расширение двусторонних торгово-инвестиционных связей, создание новых производственных предприятий, а также развитие цифровой инфраструктуры с китайской провинцией Цзянсу. Об этом сообщили в пресс-службе МИПТ.Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана Илзат Касимов провел встречу с генеральным директором Совета по развитию международной торговли провинции Цзянсу (КНР) Ван Шанхуа. В числе выдвинутых предложений — организация в Узбекистане специальной индустриальной зоны с участием предприятий провинции Цзянсу, формирование перечня китайских компаний, заинтересованных в сотрудничестве, создание совместной рабочей группы и проведение инвестиционных встреч. Также стороны договорились о проведении в 2026 году серий “road show” мероприятий в Узбекистане и Цзянсу, направленных на продвижение взаимных инвестиционных возможностей. По итогам переговоров выражена обоюдная готовность к активной реализации совместных проектов и использованию имеющегося потенциала для укрепления экономического партнерства.

https://uz.sputniknews.ru/20251015/sentr-investitsii-torgovlya-uzbekistan-knr-52703450.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

китай узбекистан провинция цзянсу мипт инвестиции экономика новые проекты индустриальная зона