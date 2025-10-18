Узбекистан
Инвестиции, производство, цифровизация: Ташкент и провинция Цзянсу обсуждают новые проекты
Инвестиции, производство, цифровизация: Ташкент и провинция Цзянсу обсуждают новые проекты
Речь идет об организации в Узбекистане специальной индустриальной зоны с участием предприятий китайской провинции, формировании перечня китайских компаний, заинтересованных в сотрудничестве, создании совместной рабочей группы и проведении инвестиционных встреч.
2025-10-18T09:41+0500
2025-10-18T09:50+0500
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ташкенте обсудили расширение двусторонних торгово-инвестиционных связей, создание новых производственных предприятий, а также развитие цифровой инфраструктуры с китайской провинцией Цзянсу. Об этом сообщили в пресс-службе МИПТ.Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана Илзат Касимов провел встречу с генеральным директором Совета по развитию международной торговли провинции Цзянсу (КНР) Ван Шанхуа. В числе выдвинутых предложений — организация в Узбекистане специальной индустриальной зоны с участием предприятий провинции Цзянсу, формирование перечня китайских компаний, заинтересованных в сотрудничестве, создание совместной рабочей группы и проведение инвестиционных встреч. Также стороны договорились о проведении в 2026 году серий “road show” мероприятий в Узбекистане и Цзянсу, направленных на продвижение взаимных инвестиционных возможностей. По итогам переговоров выражена обоюдная готовность к активной реализации совместных проектов и использованию имеющегося потенциала для укрепления экономического партнерства.
узбекистан
09:41 18.10.2025 (обновлено: 09:50 18.10.2025)
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ташкенте обсудили расширение двусторонних торгово-инвестиционных связей, создание новых производственных предприятий, а также развитие цифровой инфраструктуры с китайской провинцией Цзянсу. Об этом сообщили в пресс-службе МИПТ.
Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Узбекистана Илзат Касимов провел встречу с генеральным директором Совета по развитию международной торговли провинции Цзянсу (КНР) Ван Шанхуа.
"В ходе переговоров стороны обсудили расширение двусторонних торгово-инвестиционных связей, создание новых производственных предприятий, а также развитие цифровой инфраструктуры", — отметили в пресс-службе.
В числе выдвинутых предложений — организация в Узбекистане специальной индустриальной зоны с участием предприятий провинции Цзянсу, формирование перечня китайских компаний, заинтересованных в сотрудничестве, создание совместной рабочей группы и проведение инвестиционных встреч.
Также стороны договорились о проведении в 2026 году серий “road show” мероприятий в Узбекистане и Цзянсу, направленных на продвижение взаимных инвестиционных возможностей.
По итогам переговоров выражена обоюдная готовность к активной реализации совместных проектов и использованию имеющегося потенциала для укрепления экономического партнерства.
