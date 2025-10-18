Российские военные взяли под контроль Плещеевку в ДНР — Минобороны
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка, сообщает Минобороны РФ.
Бойцы нанесли удары по шести бригадам противника в районе Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестка.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Свято-Покровское, Пазено и Бересток Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского ведомства.
В зоне ответственности российской группировки противник потерял до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.
Кроме того, по данным Минобороны, вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, радиолокационной станции ПВО ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156-ти районах", — говорится в сообщении.