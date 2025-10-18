Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251018/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-plescheevka-dnr-52809424.html
Российские военные взяли под контроль Плещеевку в ДНР — Минобороны
Российские военные взяли под контроль Плещеевку в ДНР — Минобороны
Sputnik Узбекистан
Бойцы группировки "Юг" нанесли удары по шести бригадам противника в районе Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестка. 18.10.2025, Sputnik Узбекистан
2025-10-18T15:00+0500
2025-10-18T15:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
украина
днр
спецоперация
всу
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52689728_0:0:2901:1632_1920x0_80_0_0_336d89401891b2d49fdf03bd369e210c.jpg
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка, сообщает Минобороны РФ.Бойцы нанесли удары по шести бригадам противника в районе Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестка.В зоне ответственности российской группировки противник потерял до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.Кроме того, по данным Минобороны, вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ.
россия
украина
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52689728_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_fa8c8f69cd915726b7fb4bfe6d964223.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
минобороны россия украина всу сво спецоперация
минобороны россия украина всу сво спецоперация

Российские военные взяли под контроль Плещеевку в ДНР — Минобороны

15:00 18.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Бойцы группировки "Юг" нанесли удары по шести бригадам противника в районе Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестка.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка, сообщает Минобороны РФ.
Бойцы нанесли удары по шести бригадам противника в районе Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестка.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Свято-Покровское, Пазено и Бересток Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского ведомства.
В зоне ответственности российской группировки противник потерял до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.
Кроме того, по данным Минобороны, вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, радиолокационной станции ПВО ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156-ти районах", — говорится в сообщении.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0