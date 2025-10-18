https://uz.sputniknews.ru/20251018/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-plescheevka-dnr-52809424.html

Российские военные взяли под контроль Плещеевку в ДНР — Минобороны

Бойцы группировки "Юг" нанесли удары по шести бригадам противника в районе Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестка. 18.10.2025, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка, сообщает Минобороны РФ.Бойцы нанесли удары по шести бригадам противника в районе Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестка.В зоне ответственности российской группировки противник потерял до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.Кроме того, по данным Минобороны, вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ.

