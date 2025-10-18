https://uz.sputniknews.ru/20251018/tyl-predpriyatiya-evakuatsiya-ussr-uzbekistan-52661098.html

Надежный тыл: какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах

Надежный тыл: какие предприятия эвакуировали в Узбекистан в 1941-1942 годах

За два года на территорию Узбекистана было эвакуировано свыше 150 предприятий и их специалистов.

2025-10-18

2025-10-18T14:05+0500

2025-10-18T14:10+0500

80-летие победы в великой отечественной войне

узбекистан

ссср

великая отечественная война

промышленность

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. До войны Узбекистан был в основном аграрной республикой, где производили хлопок, текстиль и пищевую продукцию. С прибытием новых предприятий структура местной экономики начала меняться.Только за первые два года (1941-1942) сюда эвакуировали 93 промышленных предприятия таких отраслей, как машиностроение, электроэнергетика, химпром, тяжелая, легкая и пищевая промышленность. Большинство из них разместили в Ташкенте и Ташобласти, а также в Фергане, Андижане, Намангане, Самарканде, Бухаре и Сурхандарье.Этот процесс стал одним из главных факторов в обеспечении победы Советского Союза над фашисткой Германией, поскольку позволил непрерывно производить и отправлять на фронт вооружение, защитное обмундирование, продукты питания и снаряжение для солдат Красной Армии.В материалах агентства "Узархив" указано, что предприятия прибывали из Москвы, Ростова-на-Дону, Харькова, Сум, Фрязино, Кольчугино, Запорожья, Тушино, Клина, Днепропетровска, Мытищ, Павлодара, Симферополя, Ленинграда, Тулы, Киева, Таганрога, Купянска, Мелитополя, Лисичанска, Горловки, Константиновки, Воскресенска, Донбасса, Одессы и из многих других как малых, так и крупных городов советских республик.К примеру, в Ташкент из подмосковных Химок переправили авиационный завод № 84, который впоследствии стал известен как ГАО "ТАПОиЧ". Авиапредприятие проработало до 2014 года. Только за годы войны оттуда вышло более двух тысяч самолетов.Ростовский завод "Красный Аксай" вместе с "Ростсельмашем" в Ташкенте выпускали военную продукцию для отправки на фронт. В целом, к концу декабря 1941 года порядка 300 заводов и фабрик Узбекистана перестроились на нужды военных и выпускали вооружение, боеприпасы и снаряжение для фронта. Из 137 предприятий Ташкента 63 производили оборонную продукцию.Позднее на базе упомянутого "Ростсельмаша" возник известный Ташкентский тракторный завод (ТТЗ), который работает и по сей день, выпуская тракторы, хлопкоуборочные машины и прицепы, а также мини-тракторы для садоводства и огородничества.Завод № 191 из Фрязино, известный сейчас как "Фотон", также был эвакуирован в Ташкент. Предприятие до сих пор работает, производит электронную технику и микросхемы для радиоэлектронной аппаратуры.В Самарканде заработал консервный завод “Серп и молот” из Одессы, который также действует по сей день.Смена локации была необходима и энергетическим предприятиям: Шахтинскую ГРЭС им. Артема разместили на базе ГРЭС города Чирчик.Эти предприятия обеспечивали фронт оружием, техникой и пропитанием, а также стали основой промышленного потенциала Узбекистана на десятилетия вперед.Кроме промпредприятий, в Узбекистан эвакуировали образовательные учреждения, театры и их работников.Так, согласно данным агентства "Узархив" при Министерстве Юстиции РУз, Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии находился в Ташкенте и работал на базе Ташкентского топографического техникума, картографической фабрики и аэрогеодезического предприятия.В Ташкент также эвакуировали Воронежский авиационный институт, фабрику звукозаписи Всесоюзного радиокомитета, Одесский институт инженеров мукомольной промышленности и элеваторного хозяйства имени т. Сталина, Центральный кожно-венерологический институт, Московский текстильный институт, Московский политехникум связи, Киевский индустриальный институт.Московский химико-технологический институт имени Менделеева переехал в Коканд.В Чирчик направили Московскую государственную театральную студию, которая позже стала Чирчикским городским драматическим театром.В Самарканде также нашли приют Московский государственный художественный институт и 126 работников ростовских театров.Люди и цифрыНа предприятия шли не только инженеры, рабочие, но и женщины, подростки, пожилые люди. Ради победы они трудились по 13 часов в сутки 6 дней в неделю. Как пишет кандидат исторических наук Василий Костецкий в книге "Поклонимся великим тем годам", в первые месяцы войны на заводы в Ташкенте пришли более 20 тыс. женщин, чтобы заменить мужчин в тяжелых производственных профессиях. А 5 июля 1941 года в Узбекистане женщинам разрешили заменять на рабочих местах своих ушедших на фронт мужей.Здесь трудились также ученики 7-10-х классов, учащиеся техникумов и студенты вузов.За 1941 – 1943 годы работой в Узбекистане обеспечили около 240 тыс. человек.Василий Костецкий отмечает, с июня по ноябрь 1941 года промышленность Узбекистана увеличила среднемесячный выпуск валовой продукции на 12,3 млн рублей (на 19,6%).НаследиеКак видно из примеров, после окончания войны не все предприятия вернулись обратно: часть оборудования и специалистов остались в Узбекистане.Из аграрного края республика превратилась в опору промышленной и культурной мощи СССР, демонстрируя пример человеческого единства и трудового подвига.В этом году за выдающийся вклад в Победу в Великой Отечественной войне и трудовой героизм Андижан, Наманган, Самарканд, Ташкент и Фергана получили почетное звание "Город трудовой славы".Напомним, на эту тему развития промышленности в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны недавно как раз прошел видеомост с участием ведущих историков России и Узбекистана.

