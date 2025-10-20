https://uz.sputniknews.ru/20251020/posle-osvobojdeniya-glava-sputnik-azerbaydjan-priletel-v-moskvu-52834045.html
После освобождения: глава Sputnik Азербайджан прилетел в Москву
Освобожденный из-под ареста глава Sputnik Азербайджан Игорь Картавых прилетел в столицу РФ
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку, сообщает РИА Новости."Чувствую себя нормально, рад возвращению домой", — сказал он встретившим его коллегам.В воскресенье о его отлете агентству сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию", — сказала она.На прошлой неделе гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку, сообщает
РИА Новости.
"Чувствую себя нормально, рад возвращению домой", — сказал он встретившим его коллегам.
В воскресенье о его отлете агентству сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию", — сказала она.
На прошлой неделе гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест.