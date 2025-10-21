https://uz.sputniknews.ru/20251021/biznes-forume-tashkent-soglasheniya-uzbekistan-kazaxstan-52862192.html

Бизнес-форум в Ташкенте: какие соглашения подписали Узбекистан и Казахстан

Бизнес-форум в Ташкенте: какие соглашения подписали Узбекистан и Казахстан

Sputnik Узбекистан

Форум прошел в преддверии 20-го заседания Межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству. По итогам подписали 5 ключевых документов

2025-10-21T13:20+0500

2025-10-21T13:20+0500

2025-10-21T13:20+0500

бизнес-форум

ташкент

узбекистан

казахстан

подписание документов

инвестиции

экономика

торговля

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/15/52856064_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_55fd88bb70fa42b5fd14012e8c3fb604.jpg

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Ташкенте состоялся Узбекско-казахстанский бизнес-форум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Это уже седьмая торговая миссия Казахстана в Узбекистане. Форум прошел в преддверии 20-го заседания Межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству.На открытии выступили замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев и замминистра торговли и интеграции Казахстана Айдар Абилдабеков.По словам Тешабаева, за последние годы товарооборот между странами вырос вдвое, а с начала года увеличился еще на 15%.По данным МИПТ, только в 2024 году объем импорта промышленной продукции из Казахстана в Узбекистан превысил $10 млрд.В свою очередь Айдар Абилдабеков подчеркнул особый характер узбекско-казахстанских отношений.По итогам форума подписали 5 ключевых документов:В рамках форума также прошли переговоры между госструктурами и бизнесом (G2B), а предприниматели двух стран провели встречи в формате B2B, направленные на развитие новых совместных проектов и расширение торгового сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20251015/dni-kazaxstanskoy-meditsiny-uzbekistan-52709700.html

ташкент

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бизнес-форум ташкент узбекистан казахстан подписание документов