Бизнес-форум в Ташкенте: какие соглашения подписали Узбекистан и Казахстан
Бизнес-форум в Ташкенте: какие соглашения подписали Узбекистан и Казахстан
Sputnik Узбекистан
Форум прошел в преддверии 20-го заседания Межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству. По итогам подписали 5 ключевых документов
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Ташкенте состоялся Узбекско-казахстанский бизнес-форум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Это уже седьмая торговая миссия Казахстана в Узбекистане. Форум прошел в преддверии 20-го заседания Межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству.На открытии выступили замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев и замминистра торговли и интеграции Казахстана Айдар Абилдабеков.По словам Тешабаева, за последние годы товарооборот между странами вырос вдвое, а с начала года увеличился еще на 15%.По данным МИПТ, только в 2024 году объем импорта промышленной продукции из Казахстана в Узбекистан превысил $10 млрд.В свою очередь Айдар Абилдабеков подчеркнул особый характер узбекско-казахстанских отношений.По итогам форума подписали 5 ключевых документов:В рамках форума также прошли переговоры между госструктурами и бизнесом (G2B), а предприниматели двух стран провели встречи в формате B2B, направленные на развитие новых совместных проектов и расширение торгового сотрудничества.
Бизнес-форум в Ташкенте: какие соглашения подписали Узбекистан и Казахстан

13:20 21.10.2025
Форум прошел в преддверии 20-го заседания Межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству. По итогам подписали 5 ключевых документов.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Ташкенте состоялся Узбекско-казахстанский бизнес-форум, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Это уже седьмая торговая миссия Казахстана в Узбекистане. Форум прошел в преддверии 20-го заседания Межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству.
На открытии выступили замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррам Тешабаев и замминистра торговли и интеграции Казахстана Айдар Абилдабеков.
По словам Тешабаева, за последние годы товарооборот между странами вырос вдвое, а с начала года увеличился еще на 15%.
"Сегодня в Узбекистане действуют около 1 100 предприятий с казахстанским участием. Из них 876 — полностью казахстанские, а 282 — совместные", — подчеркнул он.

По данным МИПТ, только в 2024 году объем импорта промышленной продукции из Казахстана в Узбекистан превысил $10 млрд.
В свою очередь Айдар Абилдабеков подчеркнул особый характер узбекско-казахстанских отношений.
"Наши страны объединены не только прочными экономическими связями на основе доверия и общих интересов, но и скреплены общей границей и вековыми узами добрососедства. Как говорится, "Якин кушни узок кариндошдан яхширок", что означает "Близкий сосед лучше дальнего родственника", — отметил Абилдабеков".

По итогам форума подписали 5 ключевых документов:
Меморандум о сотрудничестве между Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур Казахстана и узбекским производителем растительных и животных масел "Fayz Oil Imports", направленный на развитие экспорта растительных масел и улучшение переработки масличных культур;
Меморандум о взаимопонимании между "Empire Food" — казахстанским производителем мясной продукции и Flexcom Group, специализирующейся на поставках сельхозсырья;
"iMAS Group" компания, предоставляющая маркетинговые и аналитические услуги, и международная сеть пиццерий "Bellissimo Pizza International" заключили договор на мониторинг бренда, что позволит улучшить контроль качества и продвижение продукции;
Алматинский дрожжевой завод и узбекская компания "Sof Oyna" подписали договор о поставке сухих дрожжей для обеспечения стабильных поставок в хлебопекарной отрасли;
"СтальЦинк" из Казахстана и узбекская "СтройТехМонтаж" договорились о поставке дорожных ограждений в целях поддержки развития инфраструктурных проектов в Узбекистане.
В рамках форума также прошли переговоры между госструктурами и бизнесом (G2B), а предприниматели двух стран провели встречи в формате B2B, направленные на развитие новых совместных проектов и расширение торгового сотрудничества.
