Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251021/v-mglu-otmetili-den-uzbekskogo-yazyka-52860558.html
В МГЛУ отметили День узбекского языка
В МГЛУ отметили День узбекского языка
Sputnik Узбекистан
День государственного языка ежегодно отмечают в Узбекистане 21 октября. 36 лет назад был принят Закон "О государственном языке"
2025-10-21T12:10+0500
2025-10-21T12:10+0500
общество
день узбекского языка
россия
москва
университет
студенты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/15/52860930_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8d64167a6e5f1073624dfa04f318f8de.jpg
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Московском государственном лингвистическом университете отметили День узбекского языка, сообщает корреспондент Sputnik.Участники круглого стола — педагоги и студенты ведущих российских и узбекских вузов — обсудили преподавание узбекского языка в эпоху цифровизации, проблемы и перспективы. Они отметили важность изучения узбекского языка, как моста между народами. Прозвучали стихотворения узбекских поэтов на узбекском и русском языках.Ее однокурсники также выразили признательность педагогам, поделились личными историями знакомства с узбекской культурой, прочитали стихи и вспомнили яркие моменты студенческой жизни, связанные с Узбекистаном.День государственного языка ежегодно отмечают в Узбекистане 21 октября. 36 лет назад в республике приняли Закон "О государственном языке".
https://uz.sputniknews.ru/20251020/prezident-uzbekistana-mery-po-dalneyshemu-razvitiyu-gosudarstvennogo-yazyka-52847599.html
россия
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/15/52860930_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec2a4e84a002e63488b5ed93e87f96d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
день узбекского языка московский государственный лингвистический университет
день узбекского языка московский государственный лингвистический университет

В МГЛУ отметили День узбекского языка

12:10 21.10.2025
© SputnikВ Московском государственном лингвистическом университете отпраздновали День узбекского языка
В Московском государственном лингвистическом университете отпраздновали День узбекского языка - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2025
© Sputnik
Подписаться
День государственного языка ежегодно отмечают в Узбекистане 21 октября. 36 лет назад был принят Закон "О государственном языке".
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Московском государственном лингвистическом университете отметили День узбекского языка, сообщает корреспондент Sputnik.
Участники круглого стола — педагоги и студенты ведущих российских и узбекских вузов — обсудили преподавание узбекского языка в эпоху цифровизации, проблемы и перспективы. Они отметили важность изучения узбекского языка, как моста между народами. Прозвучали стихотворения узбекских поэтов на узбекском и русском языках.
"Для меня узбекский язык — это язык великих поэтов, а также писателей и ученых. Это один из самых богатых и красивых языков в мире", — поделилась студентка МГЛУ Софья Гасилова.
Ее однокурсники также выразили признательность педагогам, поделились личными историями знакомства с узбекской культурой, прочитали стихи и вспомнили яркие моменты студенческой жизни, связанные с Узбекистаном.
© Sputnik
Центр узбекского языка и культуры - Sputnik Узбекистан
1/3
© Sputnik
© Sputnik
Центр узбекского языка и культуры - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik
© Sputnik
Центр узбекского языка и культуры - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik
1/3
© Sputnik
2/3
© Sputnik
3/3
© Sputnik
День государственного языка ежегодно отмечают в Узбекистане 21 октября. 36 лет назад в республике приняли Закон "О государственном языке".
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2025
Президент Узбекистана утвердил меры по дальнейшему развитию государственного языка
Вчера, 18:10
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0