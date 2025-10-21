В МГЛУ отметили День узбекского языка

https://uz.sputniknews.ru/20251021/v-mglu-otmetili-den-uzbekskogo-yazyka-52860558.html

День государственного языка ежегодно отмечают в Узбекистане 21 октября. 36 лет назад был принят Закон "О государственном языке"

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Московском государственном лингвистическом университете отметили День узбекского языка, сообщает корреспондент Sputnik.Участники круглого стола — педагоги и студенты ведущих российских и узбекских вузов — обсудили преподавание узбекского языка в эпоху цифровизации, проблемы и перспективы. Они отметили важность изучения узбекского языка, как моста между народами. Прозвучали стихотворения узбекских поэтов на узбекском и русском языках.Ее однокурсники также выразили признательность педагогам, поделились личными историями знакомства с узбекской культурой, прочитали стихи и вспомнили яркие моменты студенческой жизни, связанные с Узбекистаном.День государственного языка ежегодно отмечают в Узбекистане 21 октября. 36 лет назад в республике приняли Закон "О государственном языке".

