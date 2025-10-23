https://uz.sputniknews.ru/20251023/regiony-uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-52916921.html
Регионы Узбекистана и России подписали более 30 документов о сотрудничестве
Регионы Узбекистана и России подписали более 30 документов о сотрудничестве
Sputnik Узбекистан
В Подмосковье состоялся II Совет регионов России и Узбекистана. Форум подтвердил высокий уровень стратегического партнерства и союзничества между двумя... 23.10.2025, Sputnik Узбекистан
2025-10-23T11:35+0500
2025-10-23T11:35+0500
2025-10-23T12:42+0500
экономика
торговля
образование
подмосковье
форум
узбекистан
россия
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/17/52921349_0:59:1196:732_1920x0_80_0_0_0219c1b1fbe04f8a92ba455350a402eb.jpg
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В ходе II Совета регионов России и Узбекистана стороны подписали более 30 документов о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ РУз. Сегодня 14 регионов Узбекистана поддерживают устойчивые связи более чем с 50 субъектами РФ, а общий портфель совместных проектов превысил $6,2 млрд. Главными темами заседания стали развитие торгово-экономического сотрудничества, промкооперации, аграрного взаимодействия и культурно-гуманитарного партнерства. Жамшид Ходжаев: Ключ к решению стратегических задач Узбекистана и России — в регионахОсобое внимание уделили электронной торговле, созданию совместных промышленных предприятий, развитию оптово-распределительных центров, внедрению дуального образования для подготовки специалистов, востребованных на рынках труда двух стран.
https://uz.sputniknews.ru/20251022/manturov-vystupleniye-sovet-regionov-rossiya-uzbekistan-52899061.html
подмосковье
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/17/52921349_0:0:1196:897_1920x0_80_0_0_aa132d4f91095e6895cad2b72a7530ae.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, торговля, образование, подмосковье, форум, узбекистан, россия, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
экономика, торговля, образование, подмосковье, форум, узбекистан, россия, министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
Регионы Узбекистана и России подписали более 30 документов о сотрудничестве
11:35 23.10.2025 (обновлено: 12:42 23.10.2025)
В Подмосковье состоялся II Совет регионов России и Узбекистана. Форум подтвердил высокий уровень стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
В ходе II Совета регионов России и Узбекистана стороны подписали более 30 документов о сотрудничестве. Об этом сообщает
пресс-служба МИПТ РУз.
"В Подмосковье состоялось Второе заседание Совета регионов Узбекистана и России. По итогам подписано более 30 соглашений между регионами России и Узбекистана, охватывающих торгово-экономическую, научно-техническую и гуманитарную сферы. Мероприятие стало очередным шагом в укреплении практического межрегионального сотрудничества", — говорится в сообщении.
Сегодня 14 регионов Узбекистана поддерживают устойчивые связи более чем с 50 субъектами РФ, а общий портфель совместных проектов превысил $6,2 млрд.
Главными темами заседания стали развитие торгово-экономического сотрудничества, промкооперации, аграрного взаимодействия и культурно-гуманитарного партнерства.
Особое внимание уделили электронной торговле, созданию совместных промышленных предприятий, развитию оптово-распределительных центров, внедрению дуального образования для подготовки специалистов, востребованных на рынках труда двух стран.