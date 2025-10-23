https://uz.sputniknews.ru/20251023/regiony-uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-52916921.html

Регионы Узбекистана и России подписали более 30 документов о сотрудничестве

В Подмосковье состоялся II Совет регионов России и Узбекистана. Форум подтвердил высокий уровень стратегического партнерства и союзничества между двумя... 23.10.2025, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В ходе II Совета регионов России и Узбекистана стороны подписали более 30 документов о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ РУз. Сегодня 14 регионов Узбекистана поддерживают устойчивые связи более чем с 50 субъектами РФ, а общий портфель совместных проектов превысил $6,2 млрд. Главными темами заседания стали развитие торгово-экономического сотрудничества, промкооперации, аграрного взаимодействия и культурно-гуманитарного партнерства. Жамшид Ходжаев: Ключ к решению стратегических задач Узбекистана и России — в регионахОсобое внимание уделили электронной торговле, созданию совместных промышленных предприятий, развитию оптово-распределительных центров, внедрению дуального образования для подготовки специалистов, востребованных на рынках труда двух стран.

