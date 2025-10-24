Узбекистан и ЕС подписали документ о расширенном партнерстве и сотрудничестве
17:00 24.10.2025 (обновлено: 17:26 24.10.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаТоржественная церемония подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС в Брюсселе.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Историческое Соглашение обновит и существенно расширит правовую базу узбекско-европейского сотрудничества, которая в настоящее время основывается на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В городе Брюсселе в присутствии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Европейского совета Антониу Кошты и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
Как отмечается, документ обновит и существенно расширит правовую базу узбекско-европейского сотрудничества, которая в настоящее время основывается на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
"Переговоры по проекту нового Соглашения были начаты в феврале 2019 года и завершены в июле 2022 года. Парафирование состоялось 6 июля 2022 года в городе Брюсселе", — уточнили в пресс-службе.
Документ состоит из 9 разделов, 356 статей и 14 приложений. Он охватывает практически все сферы двусторонних отношений и формирует всеобъемлющую правовую основу для укрепления политического диалога и углубления сотрудничества по всем взаимовыгодным направлениям, с особым акцентом торговлю и инвестиции, устойчивое развитие, науку и образование, инновации и высокие технологии, окружающую среду и изменение климата.
Подписание соглашения знаменует собой начало нового этапа в отношениях Узбекистана с ЕС и выводит многоплановое партнерство на беспрецедентно высокий уровень, подчеркнули в пресс-службе главы государства.