Узбекистан и ЕС подписали документ о расширенном партнерстве и сотрудничестве

Историческое Соглашение обновит и существенно расширит правовую базу узбекско-европейского сотрудничества, которая в настоящее время основывается на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В городе Брюсселе в присутствии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Европейского совета Антониу Кошты и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.Как отмечается, документ обновит и существенно расширит правовую базу узбекско-европейского сотрудничества, которая в настоящее время основывается на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.Документ состоит из 9 разделов, 356 статей и 14 приложений. Он охватывает практически все сферы двусторонних отношений и формирует всеобъемлющую правовую основу для укрепления политического диалога и углубления сотрудничества по всем взаимовыгодным направлениям, с особым акцентом торговлю и инвестиции, устойчивое развитие, науку и образование, инновации и высокие технологии, окружающую среду и изменение климата.Подписание соглашения знаменует собой начало нового этапа в отношениях Узбекистана с ЕС и выводит многоплановое партнерство на беспрецедентно высокий уровень, подчеркнули в пресс-службе главы государства.

