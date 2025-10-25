https://uz.sputniknews.ru/20251025/prezident-pozdravil-sotrudnikov-organov-vnutrennix-del-professionalniy-prazdnik-52980551.html

Президент поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Президент поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев: Нашим приоритетом и впредь будет последовательное продолжение работы по раннему предупреждению преступлений и созданию безопасной среды в махаллях, чтобы сделать жизнь нашего народа еще более спокойной и благополучной.

2025-10-25T18:35+0500

2025-10-25T18:35+0500

2025-10-25T18:50+0500

шавкат мирзиёев

поздравление

мвд

праздник

президент узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/09/43363134_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_d6a5d43ac6bcd7623443fd64e374531a.jpg

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Узбекистана с профессиональным праздником, отмечаемым в стране 25 октября. Текст поздравления публикует пресс-служба главы государства.В тексте говорится, что в результате проводимых реформ по преобразованию органов внутренних дел в подлинно народную структуру создана прочная основа для надежного обеспечения в стране мирной и спокойной жизни.Благодаря экономическим реформам, социальным программам и мерам по укреплению правопорядка в течение года в более чем половине махаллей не было совершено преступлений, в целом по республике значительно снизилась преступность среди молодежи, женщин и безработных.В сфере осваиваются новые методы работы, ориентированные на эффективность. В частности, начат процесс трансформации цифровой инфраструктуры органов внутренних дел, в практику обеспечения общественной безопасности широко внедряются достижения в области искусственного интеллекта.За короткий срок создана единая платформа "Безопасный город", интегрированная с почти сорока информационными базами министерств и ведомств, запущено более 20 новых информационных систем, при помощи единой базы данных трудовых мигрантов налажена адресная работа с лицами, длительное время находящимися за рубежом.В связи с этим с 2025-2026 учебного года в Академии Министерства внутренних дел на основе принципа дуального образования и инновационных педагогических технологий внедрена новая система подготовки квалифицированных кадров по направлению "Деятельность по борьбе с преступлениями в сфере цифровых технологий".Глава государства отметил, что будут еще шире использоваться возможности цифровых технологий в борьбе с преступностью, на основе новых подходов будет активизирована работа по пресечению кибермошенничества и киберкраж.Он напомнил, что во всем мире наркомании подвержены в основном несовершеннолетние и молодежь, поэтому всем необходимо быть более бдительными.Президент подчеркнул, что в этот день страна с уважением вспоминает отважных сотрудников системы МВД, погибших во имя мирной жизни, и выразил самые добрые пожелания их семьям.Глава государства выразил благодарность сотрудникам системы внутренниих дел за самоотверженное и преданное служение Родине и народу, добавив, что в центре внимания всегда будут находиться вопросы достойной оценки их труда, материальной и моральной поддержки, обеспечения необходимыми техническими средствами, подготовки и переподготовки кадров.В завершении Шавкат Мирзиёев еще раз поздравил работников органов внутренних дел с праздником, пожелал им крепкого здоровья, мира и благополучия семьям, успехов в ответственной деятельности.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент поздравление сотрудники органы внутренних дел профессиональный праздник мирзиёев