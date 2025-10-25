Президент Узбекистана завершил визит в Бельгию и отбыл в Ташкент
Официальный визит президента Узбекистана в Бельгию завершился.
В ходе визита в Брюссель Шавкат Мирзиёев провел переговоры с главой Евросовета и Еврокомиссии, Королем бельгийцев Филиппом, принял участие в подписании Соглашения о сотрудничестве между РУз и ЕС, а также встретился с главами европейских компаний и обсудил новые проекты.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бельгию завершился. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Во время пребывания в Брюсселе узбекский лидер:
провел продуктивные переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также Королем бельгийцев Филиппом.
принял участие в церемонии подписания исторического Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом.
провел встречу с главами ведущих европейских компаний и финансовых учреждений, на которой обсуждались перспективы реализации новых совместных проектов в приоритетных направлениях.
В ходе визита было объявлено о завершении двусторонних переговоров с Европейским Союзом по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию.
По окончании мероприятий визита Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.