Президент Узбекистана завершил визит в Бельгию и отбыл в Ташкент

В ходе визита в Брюссель Шавкат Мирзиёев провел переговоры с главой Евросовета и Еврокомиссии, Королем бельгийцев Филиппом, принял участие в подписании Соглашения о сотрудничестве между РУз и ЕС, а также встретился с главами европейских компаний и обсудил новые проекты.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бельгию завершился. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Во время пребывания в Брюсселе узбекский лидер:В ходе визита было объявлено о завершении двусторонних переговоров с Европейским Союзом по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию.По окончании мероприятий визита Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.

