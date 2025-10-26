https://uz.sputniknews.ru/20251026/shef-redaktor-sputnik-azerbaydjan-pribyl-v-moskvu-52982839.html
После освобождения из-под ареста: шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов накануне прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку, сообщает РИА Новости.
"Спасибо нашим дипломатам и нашему посольству в Баку за помощь и поддержку. Чувствую себя нормально, рад вернуться домой", — сказал он.
О вылете Белоусова из Баку ранее рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шефа-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 10 октября сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Девятнадцатого октября журналист вернулся в Москву после освобождения из-под стражи.