После освобождения из-под ареста: шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву

О вылете Белоусова из Баку ранее рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов накануне прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку, сообщает РИА Новости.О вылете Белоусова из Баку ранее рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шефа-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев 10 октября сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Девятнадцатого октября журналист вернулся в Москву после освобождения из-под стражи.

