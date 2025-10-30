https://uz.sputniknews.ru/20251030/mirziyoyev-pellegrini-samarkand-peregovory-53100175.html

Мирзиёев и Пеллегрини обсудили укрепление отношений Узбекистана и Словакии

Встреча лидеров двух стран прошла на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президенты Узбекистана и Словакии Шавкат Мирзиёев и Петер Пеллегрини обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз. Собеседники отметили положительную динамику двусторонних обменов на всех уровнях, а также укрепление взаимодействия по приоритетным направлениям. В этом году: Лидеры обсудили вопросы наращивания объемов товарооборота и инвестиций, а также расширения проектов промышленной кооперации в ключевых отраслях. Отдельно остановились на развитии цифровизации. Вместе с тем подтверждена готовность узбекской стороны к дальнейшему наращиванию взаимодействия со словацким бизнесом в сфере производства автокомплектующих, готовой молочной продукции и других направлений. Также речь шла об активизации гуманитарных и образовательных обменов. Кроме того, стороны затронули тему налаживания организованной трудовой миграции, обменялись мнениями по вопросам взаимной поддержки на многосторонних площадках, а также по актуальной региональной и международной повестке.

