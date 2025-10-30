Мирзиёев и Пеллегрини обсудили укрепление отношений Узбекистана и Словакии
Встреча лидеров двух стран прошла на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президенты Узбекистана и Словакии Шавкат Мирзиёев и Петер Пеллегрини обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.
"На полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде состоялись переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини. Были рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего расширения стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Словакией", — говорится в сообщении.
Собеседники отметили положительную динамику двусторонних обменов на всех уровнях, а также укрепление взаимодействия по приоритетным направлениям.
В этом году:
успешно прошли политконсультации и первое заседание Межправкомиссии;
активизировались деловые контакты;
втрое увеличилось число СП.
Лидеры обсудили вопросы наращивания объемов товарооборота и инвестиций, а также расширения проектов промышленной кооперации в ключевых отраслях.
"Достигнута договоренность об увеличении поставок из Узбекистана текстильной, кожевенной, плодоовощной и другой востребованной продукции, из Словакии — каучука, автокомпонентов, фармацевтических препаратов и других промышленных товаров. В этих целях планируется проведение выставок национальной продукции и открытие торговых домов", — говорится в сообщении.
Отдельно остановились на развитии цифровизации.
"Предложено проработать создание совместного центра по мониторингу кибербезопасности банков и внедрению передовых систем отслеживания грузоперевозок", — говорится в сообщении.
Вместе с тем подтверждена готовность узбекской стороны к дальнейшему наращиванию взаимодействия со словацким бизнесом в сфере производства автокомплектующих, готовой молочной продукции и других направлений.
Также речь шла об активизации гуманитарных и образовательных обменов.
"Предложено провести в 2026 году в Братиславе первый форум ректоров двух стран, организовать туристические выставки и взаимные Дни туризма", — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны затронули тему налаживания организованной трудовой миграции, обменялись мнениями по вопросам взаимной поддержки на многосторонних площадках, а также по актуальной региональной и международной повестке.