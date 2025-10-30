https://uz.sputniknews.ru/20251030/prezident-uzbekistana-novye-kadrovye-naznacheniya-apparat-53093020.html
Президент Узбекистана утвердил новые кадровые назначения в своем аппарате
Президент Узбекистана утвердил новые кадровые назначения в своем аппарате
Sputnik Узбекистан
Глава республики подписал соответствующие указы. Изменения коснулись состава советников
2025-10-30T13:00+0500
2025-10-30T13:00+0500
2025-10-30T13:00+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
назначения
указ
администрация президента
кадровые перестановки
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_05ee88fae3a9146138c2198172ccf4d4.jpg
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел новые кадровые назначения в своем аппарате, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Руководитель страны подписал соответствующие указы. Изменения коснулись состава советников. Равшан Гулямов, ранее курировавший вопросы экономической политики, стал советником по вопросам регионального развития. Обид Хакимов назначен советником президента по вопросам экономической политики. Ранее он занимал должность заместителя советника руководителя страны по вопросам экономической политики — директора Центра экономических исследований и реформ. Вопросами регионального развития теперь будет также заниматься Азиз Магрупов в качестве заместителя советника президента. До этого он работал на посту представителя главы Узбекистана по вопросам иностранных инвестиций.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_231:195:1044:804_1920x0_80_0_0_069b50018644a7ff51c1a48e556032fa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент узбекистана кадровые назначения
президент узбекистана кадровые назначения
Президент Узбекистана утвердил новые кадровые назначения в своем аппарате
Глава республики подписал соответствующие указы. Изменения коснулись состава советников.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев произвел новые кадровые назначения в своем аппарате, сообщает
пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Руководитель страны подписал соответствующие указы. Изменения коснулись состава советников.
Равшан Гулямов, ранее курировавший вопросы экономической политики, стал советником по вопросам регионального развития.
Обид Хакимов назначен советником президента по вопросам экономической политики. Ранее он занимал должность заместителя советника руководителя страны по вопросам экономической политики — директора Центра экономических исследований и реформ.
Вопросами регионального развития теперь будет также заниматься Азиз Магрупов в качестве заместителя советника президента. До этого он работал на посту представителя главы Узбекистана по вопросам иностранных инвестиций.