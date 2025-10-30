Президент Узбекистана вручил гендиректору ЮНЕСКО орден "Дустлик"

https://uz.sputniknews.ru/20251030/prezident-uzbekistana-vruchil-gendirektoru-yunesko-orden-dustlik-53104993.html

Переговоры Шавката Мирзиёева и Одри Азуле прошли на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле орден "Дустлик". Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Встреча сторон прошла на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего развития многопланового партнерства Узбекистана с данным авторитетным институтом ООН.Одри Азуле поздравила главу республики с историческим событием — проведением 43-й сессии Генеральной конференции Организации, которая впервые за последние 40 лет проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.Она положительно оценила работу узбекской стороны по организации конференции на самом высоком уровне, а также ее насыщению практически значимыми мероприятиями.В их числе:В ходе встречи выражена готовность Узбекистана к дальнейшему расширению и углублению партнерства с ЮНЕСКО, реализации новых совместных проектов в приоритетных направлениях.

