Президент Узбекистана вручил гендиректору ЮНЕСКО орден "Дустлик"
Президент Узбекистана вручил гендиректору ЮНЕСКО орден "Дустлик"
Sputnik Узбекистан
Переговоры Шавката Мирзиёева и Одри Азуле прошли на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53104552_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d937dd49aa3b98f2df5d36ebcae1cfe3.jpg
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле орден "Дустлик". Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Встреча сторон прошла на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего развития многопланового партнерства Узбекистана с данным авторитетным институтом ООН.Одри Азуле поздравила главу республики с историческим событием — проведением 43-й сессии Генеральной конференции Организации, которая впервые за последние 40 лет проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.Она положительно оценила работу узбекской стороны по организации конференции на самом высоком уровне, а также ее насыщению практически значимыми мероприятиями.В их числе:В ходе встречи выражена готовность Узбекистана к дальнейшему расширению и углублению партнерства с ЮНЕСКО, реализации новых совместных проектов в приоритетных направлениях.
Новости
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле орден "Дустлик". Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Президент Узбекистана за большие заслуги в развитии связей в области науки, образования и культуры, а также личный вклад в широкую популяризацию богатого культурного наследия нашего народа вручил Одри Азуле высокую государственную награду — орден "Дустлик", — говорится в сообщении.

Встреча сторон прошла на полях 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего развития многопланового партнерства Узбекистана с данным авторитетным институтом ООН.
Одри Азуле поздравила главу республики с историческим событием — проведением 43-й сессии Генеральной конференции Организации, которая впервые за последние 40 лет проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.
Она положительно оценила работу узбекской стороны по организации конференции на самом высоком уровне, а также ее насыщению практически значимыми мероприятиями.
В их числе:
запуск Регионального центра ЮНЕСКО по дошкольному образованию;
церемония вручения премии Беруни победителям;
специальное мероприятие по случаю 3000-летия Самарканда;
форумы по музеям, искусственному интеллекту, гендерной тематике и многие другие.

"С удовлетворением отмечен достигнутый за последние годы высочайший уровень взаимодействия между Узбекистаном и ЮНЕСКО. Совместно проведена Всемирная конференция по детскому образованию, отмечено 1050-летие Беруни в Париже, учреждена международная премия в честь этого великого ученого. По инициативе узбекской стороны приняты три важные резолюции ЮНЕСКО. В специальные списки Организации включен ряд новых объектов и культурных элементов Узбекистана", — говорится в сообщении.

В ходе встречи выражена готовность Узбекистана к дальнейшему расширению и углублению партнерства с ЮНЕСКО, реализации новых совместных проектов в приоритетных направлениях.
