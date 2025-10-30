https://uz.sputniknews.ru/20251030/shavkat-mirziyoev-posetil-kompleks-imama-buxari-samarkand-53097632.html

Президент Узбекистана посетил комплекс Имама Бухари в Самарканде

Президент Узбекистана посетил комплекс Имама Бухари в Самарканде

Sputnik Узбекистан

Глава республики прибыл в древний город для участия в церемонии открытия 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО

2025-10-30T13:57+0500

2025-10-30T13:57+0500

2025-10-30T15:07+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

самарканд

имам аль-бухари

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53094760_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_df1399b4b2bd9423be40bfc7cb5d1e65.jpg

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил комплекс Имама Бухари в Самарканде. Глава республики прибыл в древний город для участия в церемонии открытия 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.Мирзиёев ознакомился с заключительным этапом строительства комплекса и благоустройства его территории, в частности с созидательной работой в новой мечети.По инициативе президента комплекс возвели заново, создав необходимые удобства для паломников.Территорию комплекса расширили и теперь она составляет 44 гектара. Построили мавзолей, мечеть на 10 тыс. человек, административное здание, музей, входные и выходные айваны. Четыре минарета высотой 75 метров придают ансамблю величественный облик.Руководитель страны неоднократно подчеркивал, что этот комплекс должен быть не просто местом паломничества, но и центром науки, просвещения, воспитания и духовного примера, чтобы великие труды, знания и духовное совершенство Имама Бухари вдохновляли, прежде всего, молодежь.Здесь создали инновационный музей, экспозиция которого рассказывает о жизни и научном наследии Имама Бухари — признанного "султаном мухаддисов" исламского мира, а также его вкладе в развитие исламского просвещения. В музее представлены сведения о 25 пророках, чьи имена упоминаются в Коране, родословная Пророка Мухаммада, его жизнь в Мекке и Медине, процесс сбора и записи хадисов.Вокруг святыни завершают строительство гостиниц и обслуживающих объектов. Здесь будут одна четырехзвездочная, две трехзвездочные и 22 семейные гостиницы.В завершение мероприятия участники с добрыми пожеланиями высадили деревья на территории комплекса.Историческая сессия Генеральной конференции впервые за сорок лет проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.В Генконференции примут участие более 2,8 тыс. представителей из 190 государств и международных организаций, включая около 70 высокопоставленных персон. Это делает событие одним из самых масштабных в истории региона.В качестве почетных гостей будут участвовать глава Сербии Александр Вучич и президент Словакии Петер Пеллегрини.В рамках Генконференции ЮНЕСКО организуют более 150 различных мероприятий, включая свыше 20 инициированных Узбекистаном.Президент Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия и выступит с речью.Также Мирзиёев проведет двусторонние встречи с Петером Пеллегрини и Одри Азуле.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев самарканд комплекс имам бухари