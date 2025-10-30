Узбекистан
Президент Узбекистана посетил комплекс Имама Бухари в Самарканде
Президент Узбекистана посетил комплекс Имама Бухари в Самарканде
Глава республики прибыл в древний город для участия в церемонии открытия 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил комплекс Имама Бухари в Самарканде. Глава республики прибыл в древний город для участия в церемонии открытия 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.Мирзиёев ознакомился с заключительным этапом строительства комплекса и благоустройства его территории, в частности с созидательной работой в новой мечети.По инициативе президента комплекс возвели заново, создав необходимые удобства для паломников.Территорию комплекса расширили и теперь она составляет 44 гектара. Построили мавзолей, мечеть на 10 тыс. человек, административное здание, музей, входные и выходные айваны. Четыре минарета высотой 75 метров придают ансамблю величественный облик.Руководитель страны неоднократно подчеркивал, что этот комплекс должен быть не просто местом паломничества, но и центром науки, просвещения, воспитания и духовного примера, чтобы великие труды, знания и духовное совершенство Имама Бухари вдохновляли, прежде всего, молодежь.Здесь создали инновационный музей, экспозиция которого рассказывает о жизни и научном наследии Имама Бухари — признанного "султаном мухаддисов" исламского мира, а также его вкладе в развитие исламского просвещения. В музее представлены сведения о 25 пророках, чьи имена упоминаются в Коране, родословная Пророка Мухаммада, его жизнь в Мекке и Медине, процесс сбора и записи хадисов.Вокруг святыни завершают строительство гостиниц и обслуживающих объектов. Здесь будут одна четырехзвездочная, две трехзвездочные и 22 семейные гостиницы.В завершение мероприятия участники с добрыми пожеланиями высадили деревья на территории комплекса.Историческая сессия Генеральной конференции впервые за сорок лет проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.В Генконференции примут участие более 2,8 тыс. представителей из 190 государств и международных организаций, включая около 70 высокопоставленных персон. Это делает событие одним из самых масштабных в истории региона.В качестве почетных гостей будут участвовать глава Сербии Александр Вучич и президент Словакии Петер Пеллегрини.В рамках Генконференции ЮНЕСКО организуют более 150 различных мероприятий, включая свыше 20 инициированных Узбекистаном.Президент Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия и выступит с речью.Также Мирзиёев проведет двусторонние встречи с Петером Пеллегрини и Одри Азуле.
Глава республики прибыл в древний город для участия в церемонии открытия 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил комплекс Имама Бухари в Самарканде. Глава республики прибыл в древний город для участия в церемонии открытия 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.
"По доброй традиции, визит начался с посещения мавзолея Имама Бухари. Прочитаны суры из Корана и дуа", — говорится в сообщении.
Мирзиёев ознакомился с заключительным этапом строительства комплекса и благоустройства его территории, в частности с созидательной работой в новой мечети.
По инициативе президента комплекс возвели заново, создав необходимые удобства для паломников.
Территорию комплекса расширили и теперь она составляет 44 гектара. Построили мавзолей, мечеть на 10 тыс. человек, административное здание, музей, входные и выходные айваны. Четыре минарета высотой 75 метров придают ансамблю величественный облик.
Руководитель страны неоднократно подчеркивал, что этот комплекс должен быть не просто местом паломничества, но и центром науки, просвещения, воспитания и духовного примера, чтобы великие труды, знания и духовное совершенство Имама Бухари вдохновляли, прежде всего, молодежь.
Здесь создали инновационный музей, экспозиция которого рассказывает о жизни и научном наследии Имама Бухари — признанного "султаном мухаддисов" исламского мира, а также его вкладе в развитие исламского просвещения. В музее представлены сведения о 25 пророках, чьи имена упоминаются в Коране, родословная Пророка Мухаммада, его жизнь в Мекке и Медине, процесс сбора и записи хадисов.
Вокруг святыни завершают строительство гостиниц и обслуживающих объектов. Здесь будут одна четырехзвездочная, две трехзвездочные и 22 семейные гостиницы.
"Президент поручил обеспечить качественную организацию деятельности комплекса, расширить удобства для посетителей и увеличить количество зеленых зон", — говорится в сообщении.
В завершение мероприятия участники с добрыми пожеланиями высадили деревья на территории комплекса.
Историческая сессия Генеральной конференции впервые за сорок лет проходит за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.
В Генконференции примут участие более 2,8 тыс. представителей из 190 государств и международных организаций, включая около 70 высокопоставленных персон. Это делает событие одним из самых масштабных в истории региона.

В качестве почетных гостей будут участвовать глава Сербии Александр Вучич и президент Словакии Петер Пеллегрини.
В рамках Генконференции ЮНЕСКО организуют более 150 различных мероприятий, включая свыше 20 инициированных Узбекистаном.
Президент Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия и выступит с речью.
Также Мирзиёев проведет двусторонние встречи с Петером Пеллегрини и Одри Азуле.
