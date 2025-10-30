В каком случае пельмени могут быть опасными — диетолог
Чучвара́ — блюдо среднеазиатской и кавказской кухонь в виде супа с отварными изделиями из пресного теста с начинкой из мяса. Аналог блюда в русской кухне — пельмени.
Врач рассказала, чем грозит злоупотребление популярным блюдом.
Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.
В первую очередь это относится к любителям магазинных полуфабрикатов.
"Если мы говорим о продукте, который был произведен на заводе, то есть это ультрапереработанная пища, то, конечно, это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты, как правило, вызывают ожирение", — предупредила Волкова.
При этом включать в рацион домашние пельмени, по ее словам, безопасно. Однако врач не рекомендует есть их каждый день тем, кто хочет сохранить или снизить вес.
