В каком случае пельмени могут быть опасными — диетолог
В каком случае пельмени могут быть опасными — диетолог
Sputnik Узбекистан
Врач рассказала, чем грозит злоупотребление популярным блюдом
2025-10-30T22:05+0500
2025-10-30T22:05+0500
Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.В первую очередь это относится к любителям магазинных полуфабрикатов.При этом включать в рацион домашние пельмени, по ее словам, безопасно. Однако врач не рекомендует есть их каждый день тем, кто хочет сохранить или снизить вес.
https://uz.sputniknews.ru/20251027/dom-aromatizatory-opasnost-52994792.html
В каком случае пельмени могут быть опасными — диетолог

22:05 30.10.2025
Чучвара́ — блюдо среднеазиатской и кавказской кухонь в виде супа с отварными изделиями из пресного теста с начинкой из мяса. Аналог блюда в русской кухне — пельмени.
Чучвара́ — блюдо среднеазиатской и кавказской кухонь в виде супа с отварными изделиями из пресного теста с начинкой из мяса. Аналог блюда в русской кухне — пельмени. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2025
© Sputnik / Зумрад Артыкходжаева
Подписаться
Врач рассказала, чем грозит злоупотребление популярным блюдом.
Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.
В первую очередь это относится к любителям магазинных полуфабрикатов.
"Если мы говорим о продукте, который был произведен на заводе, то есть это ультрапереработанная пища, то, конечно, это тот продукт, который должен минимально содержаться в нашем ежедневном рационе. Эти продукты, как правило, вызывают ожирение", — предупредила Волкова.
При этом включать в рацион домашние пельмени, по ее словам, безопасно. Однако врач не рекомендует есть их каждый день тем, кто хочет сохранить или снизить вес.
