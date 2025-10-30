https://uz.sputniknews.ru/20251030/v-kakom-sluchae-pelmeni-mogut-byt-opasnymi-53082266.html

В каком случае пельмени могут быть опасными — диетолог

В каком случае пельмени могут быть опасными — диетолог

Sputnik Узбекистан

Врач рассказала, чем грозит злоупотребление популярным блюдом

2025-10-30T22:05+0500

2025-10-30T22:05+0500

2025-10-30T22:05+0500

это интересно

мнение эксперта

питание

здоровье

ожирение

еда

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37219843_0:585:960:1125_1920x0_80_0_0_52dd49eea2545ca7383bc8cec58ecd85.jpg

Ежедневное употребление пельменей может привести к набору веса и даже ожирению, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Галину Волкову.В первую очередь это относится к любителям магазинных полуфабрикатов.При этом включать в рацион домашние пельмени, по ее словам, безопасно. Однако врач не рекомендует есть их каждый день тем, кто хочет сохранить или снизить вес.

https://uz.sputniknews.ru/20251027/dom-aromatizatory-opasnost-52994792.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врач пельмени опасность