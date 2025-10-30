В Узбекистане всех официально занятых поэтапно охватят выплатами из Фонда соцстрахования

https://uz.sputniknews.ru/20251030/v-uzbekistane-vsex-ofitsialno-zanyatyx-poetapno-oxvatyat-vyplatami-iz-fonda-sotsstraxovaniya-53087847.html

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В Узбекистане всех официально занятых граждан поэтапно охватят выплатами из Фонда социального страхования. Шавкату Мирзиёеву представили предложения по совершенствованию системы соцстрахования, сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечалось, не все граждане, занятые в частном секторе, охвачены выплатами по беременности и родам, временной нетрудоспособности и увольнению. Причина в том, что подобные выплаты нередко увеличивают себестоимость продукции и снижают конкурентоспособность предприятий. Поэтому работодатели воспринимают такие расходы как дополнительную нагрузку. Кроме того, размеры пособий по беременности, компенсируемых из бюджета, остаются низкими, а это делает систему малопривлекательной для предпринимателей. Между тем в соответствии с конвенциями Международной организации труда — "О минимальных нормах социального обеспечения" и "О защите материнства" — выплаты по беременности и болезни должны осуществляться через механизмы социального страхования. Президент подчеркнул, что основная цель новой системы — не только укрепление социальной защиты женщин и работников, но и стимулирование официальных трудовых отношений. Он одобрил представленные предложения и дал поручения по цифровизации системы соцстрахования, обеспечению ее прозрачности, а также внедрению проактивного порядка назначения и выплаты пособий.

