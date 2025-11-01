Российские военные ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
15:56 01.11.2025 (обновлено: 16:29 01.11.2025)
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к старту ударных беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке оборонного ведомства.
Отмечается, что также нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.
Кроме того, силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
668 самолетов,
️ 283 вертолета,
94 084 беспилотных летательных аппарата,
️ 633 зенитных ракетных комплекса,
25 788 танков и других боевых бронированных машин,
️ 1 608 боевых машин реактивных систем залпового огня,
️ 30 974 орудия полевой артиллерии и миномета,
45 448 единиц специальной военной автомобильной техники.