https://uz.sputniknews.ru/20251101/rossiyskie-voennye-udarili-obekt-energetiki-ukrainskiy-vpk-53161482.html
Российские военные ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
Российские военные ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК
Sputnik Узбекистан
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов.
2025-11-01T15:56+0500
2025-11-01T16:29+0500
украина
россия
спецоперация
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52688971_0:287:3130:2048_1920x0_80_0_0_11f3315623ed39337f5dd1b7e5e643a3.jpg
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к старту ударных беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.Отмечается, что также нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.Кроме того, силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
https://uz.sputniknews.ru/20251010/vs-rossii-porazili-energoobekty-pitayuschie-predpriyatiya-vpk-ukrainy-52615177.html
украина
россия
вс россии объекты энергетики предприятия впк украина военные аэродромы сво
вс россии объекты энергетики предприятия впк украина военные аэродромы сво

Российские военные ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК

15:56 01.11.2025 (обновлено: 16:29 01.11.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танка Т-72 группировки войск "Центр"
Боевая работа танка Т-72 группировки войск Центр - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к старту ударных беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", — говорится в сводке оборонного ведомства.

Отмечается, что также нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.
Кроме того, силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
668 самолетов,
️ 283 вертолета,
94 084 беспилотных летательных аппарата,
️ 633 зенитных ракетных комплекса,
25 788 танков и других боевых бронированных машин,
️ 1 608 боевых машин реактивных систем залпового огня,
️ 30 974 орудия полевой артиллерии и миномета,
45 448 единиц специальной военной автомобильной техники.
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2025
Спецоперация России по защите Донбасса
Российские военные поразили энергообъекты, питающие предприятия ВПК Украины
10 октября, 16:52
