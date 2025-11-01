https://uz.sputniknews.ru/20251101/rossiyskie-voennye-udarili-obekt-energetiki-ukrainskiy-vpk-53161482.html

Российские военные ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК

Российские военные ударили по объектам энергетики, снабжавшим украинский ВПК

Sputnik Узбекистан

ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов.

2025-11-01T15:56+0500

2025-11-01T15:56+0500

2025-11-01T16:29+0500

украина

россия

спецоперация

минобороны рф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52688971_0:287:3130:2048_1920x0_80_0_0_11f3315623ed39337f5dd1b7e5e643a3.jpg

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики, снабжавшим ВПК Украины, а также инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к старту ударных беспилотников, сообщили в Министерстве обороны РФ.Отмечается, что также нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.Кроме того, силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

https://uz.sputniknews.ru/20251010/vs-rossii-porazili-energoobekty-pitayuschie-predpriyatiya-vpk-ukrainy-52615177.html

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

вс россии объекты энергетики предприятия впк украина военные аэродромы сво