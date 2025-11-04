https://uz.sputniknews.ru/20251104/glavy-uzbekistan-katar-mnogoplanovoe-partnerstvo-53226427.html

Главы Узбекистана и Катара обсудили вопросы многопланового партнерства

Особое внимание уделено продвижению проектов кооперации в области "зеленой" энергетики, транспорта, геологии, текстиля, туризма, развития инфраструктуры и других направлениях.

ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В рамках программы рабочего визита в город Доху состоялась встреча президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели вопросы углубления узбекско-катарских отношений стратегического партнерства и наращивания многопланового практического взаимодействия.В начале беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Эмира Катара c успешным проведением мероприятий второго Всемирного саммита по социальному развитию.С глубоким удовлетворением отмечены продуктивные контакты и обмены на разных уровнях. Особое внимание главы государств уделили продвижению проектов кооперации в области "зеленой" энергетики, транспорта, геологии, текстиля, туризма, развития инфраструктуры и других направлениях.Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

