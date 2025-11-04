Главы Узбекистана и Катара обсудили вопросы многопланового партнерства
13:44 04.11.2025 (обновлено: 14:07 04.11.2025)
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. В рамках программы рабочего визита в город Доху состоялась встреча президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны рассмотрели вопросы углубления узбекско-катарских отношений стратегического партнерства и наращивания многопланового практического взаимодействия.
В начале беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Эмира Катара c успешным проведением мероприятий второго Всемирного саммита по социальному развитию.
С глубоким удовлетворением отмечены продуктивные контакты и обмены на разных уровнях.
"Товарооборот с начала года вырос на 45 процентов. С участием ведущих катарских компаний реализуются крупные инвестиционные проекты. Развиваются межпарламентские и культурно-гуманитарные связи", — отметили в пресс-службе.
Особое внимание главы государств уделили продвижению проектов кооперации в области "зеленой" энергетики, транспорта, геологии, текстиля, туризма, развития инфраструктуры и других направлениях.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.