Российские войска поразили объекты, питающие предприятия ВПК Украины

ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, питающие предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ.Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
16:20 04.11.2025 (обновлено: 16:39 04.11.2025)
ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, питающие предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
ТАШКЕНТ, 4 ноя – Sputnik. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах", — говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.