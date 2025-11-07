Узбекистан выступает за расширение партнерства в формате "С5+1" — Мирзиёев
10:25 07.11.2025 (обновлено: 11:15 07.11.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Президент Узбекистана выразил готовность к активной работе с США по реализации крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, связывающих Центральную Азию с Южным Кавказом и Европой.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1", который состоялся в Белом доме — официальной резиденции Президента США в городе Вашингтоне, сообщает пресс-служба главы государства.
В мероприятии, прошедшем под председательством президента США Дональда Трампа, также приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1".
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Узбекский лидер выразил признательность лидеру США за организацию саммита "С5+1", "который за прошедшие 10 лет со своего основания стал эффективным механизмом развития региональной торговли, транспортных и энергетических связей". Подчеркнуто, что нынешний саммит открывает новый этап в развитии стратегического диалога между Центральной Азией и США.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1".
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1".
© Пресс-служба президента Узбекистана
В целях дальнейшего расширения сотрудничества в рамках формата "С5+1" лидер Узбекистана выдвинул ряд инициатив:
предложил учредить действующий на постоянной основе Секретариат, который будет размещаться на ротационной основе в странах-участницах;
указал на важность создания на уровне министров Координационного совета по инвестициям и торговле для обеспечения системного диалога между госучреждениями, компаниями и финансовыми институтами;
отметил актуальность запуска Фонда "Центральноазиатское инвестиционное партнерство";
выразил готовность к активной работе с США по реализации крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, связывающих Центральную Азию с Южным Кавказом и Европой;
предложил создать Специальный комитет для эффективной координации усилий в сфере разведки, добычи и глубокой переработки критически важных минералов, а также продвижения готовой продукции в глобальные цепочки поставок;
инициировал создание регионального партнерства агротехнологических инноваций в целях модернизации сельского хозяйства региона с внедрением американских технологий;
выступил за организацию совместной выставки культурного наследия стран Центральной Азии в ведущих американских музеях для укрепления гуманитарных связей.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев предложил провести следующий саммит в городе Самарканде.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1".
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1".
© Пресс-служба президента Узбекистана
На мероприятии также выступили лидеры других стран ЦА.
По итогам саммита принят ряд многосторонних документов.
5 ноября, 09:33