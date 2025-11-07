https://uz.sputniknews.ru/20251107/prezident-uzbekistana-prizval-k-dalneyshemu-rasshireniyu-partnerstva-format-s51--53295205.html

Узбекистан выступает за расширение партнерства в формате "С5+1" — Мирзиёев

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана выразил готовность к активной работе с США по реализации крупных транспортно-коммуникационных и энергетических проектов, связывающих Центральную Азию с Южным Кавказом и Европой.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1", который состоялся в Белом доме — официальной резиденции Президента США в городе Вашингтоне, сообщает пресс-служба главы государства.В мероприятии, прошедшем под председательством президента США Дональда Трампа, также приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Узбекский лидер выразил признательность лидеру США за организацию саммита "С5+1", "который за прошедшие 10 лет со своего основания стал эффективным механизмом развития региональной торговли, транспортных и энергетических связей". Подчеркнуто, что нынешний саммит открывает новый этап в развитии стратегического диалога между Центральной Азией и США.В целях дальнейшего расширения сотрудничества в рамках формата "С5+1" лидер Узбекистана выдвинул ряд инициатив:Мирзиёев и Трамп обсудили дальнейшее наращивание узбекско-американских отношенийКроме того, Шавкат Мирзиёев предложил провести следующий саммит в городе Самарканде.На мероприятии также выступили лидеры других стран ЦА.По итогам саммита принят ряд многосторонних документов.

