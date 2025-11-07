Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские военные освободили Успеновку в Запорожской области
Российские военные освободили Успеновку в Запорожской области
В ходе освобождения Успеновки в Запорожской области вооруженные силы РФ установили контроль над 7 квадратными километрами территории, зачистили более 1100 строений.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Российские военные освободили важный населенный пункт Успеновка в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области, отметили в ведомстве.В ходе освобождения Успеновки в Запорожской области вооруженные силы РФ установили контроль над 7 квадратными километрами территории, зачистили более 1 100 строений.Также, по данным министерства, российские войска зачищают от разрозненных групп противника Купянск-Узловой, Куриловку, Петропавловку в Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
Российские военные освободили Успеновку в Запорожской области

14:45 07.11.2025 (обновлено: 15:19 07.11.2025)
В ходе освобождения Успеновки в Запорожской области вооруженные силы РФ установили контроль над 7 квадратными километрами территории, зачистили более 1 100 строений.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Российские военные освободили важный населенный пункт Успеновка в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области, отметили в ведомстве.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области", — говорится в сообщении.

В ходе освобождения Успеновки в Запорожской области вооруженные силы РФ установили контроль над 7 квадратными километрами территории, зачистили более 1 100 строений.

"В ходе боев подразделения группировки войск "Восток" установили контроль над территорией площадью более 7 квадратных километров, зачистили свыше 1100 строений, уничтожили более 50 единицы военной техники противника", — говорится в сообщении.

Также, по данным министерства, российские войска зачищают от разрозненных групп противника Купянск-Узловой, Куриловку, Петропавловку в Харьковской области.

"Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка Харьковской области", — говорится в сводке российского ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
668 самолетов,
283 вертолета,
️ 95 376 беспилотных летательных аппаратов,
635 зенитных ракетных комплексов,
25 889 танков и других боевых бронированных машин,
1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня,
31 134 орудия полевой артиллерии и минометов,
46 064 единицы специальной военной автомобильной техники.
Спецоперация России по защите Донбасса
Российские бойцы не допустили прорыва штурмового полка ВСУ в районе Красноармейска
2 ноября, 15:56
