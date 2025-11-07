https://uz.sputniknews.ru/20251107/rossiyskie-voennye-osvobodili-uspenovku-v-zaporojskoy-oblasti-53307063.html

Российские военные освободили Успеновку в Запорожской области

Sputnik Узбекистан

В ходе освобождения Успеновки в Запорожской области вооруженные силы РФ установили контроль над 7 квадратными километрами территории, зачистили более 1100 строений.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Российские военные освободили важный населенный пункт Успеновка в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области, отметили в ведомстве.В ходе освобождения Успеновки в Запорожской области вооруженные силы РФ установили контроль над 7 квадратными километрами территории, зачистили более 1 100 строений.Также, по данным министерства, российские войска зачищают от разрозненных групп противника Купянск-Узловой, Куриловку, Петропавловку в Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

