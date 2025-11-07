Шавкат Мирзиёев завершил визит в США и вылетел в Ташкент
Рабочий визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в США завершилась
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Программа рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты Америки завершилась, сообщила пресс-служба главы государства.
В ходе пребывания в городе Вашингтоне узбекский лидер провел в Белом доме продуктивные переговоры с президентом Дональдом Трампом и принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1", а также провел ряд встреч.
"Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии узбекско-американских отношений стратегического партнерства, углублении взаимодействия между Центральной Азией и США в формате "С5+1", — напомнили в пресс-службе.
Шавкат Мирзиёев также встретился с сенатором Стивеном Дэйнсом, конгрессменами Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.
Принял министра торговли США Говарда Латника, президента и председателя Эксимбанка Джона Йовановича, главного исполнительного директора Корпорации международного финансового развития Бэна Блэка, а также глобального исполнительного директора компании General Motors Шилпана Амина.
В рамках деловой программы визита состоялся "круглый стол" с участием бизнес-сообщества США.
По итогам встреч и переговоров принят ряд документов двустороннего и многостороннего характера.
Шавкат Мирзиёев завершил свой визит в США и вылетел в город Ташкент
По окончании мероприятий визита президент Узбекистан отбыл в город Ташкент.