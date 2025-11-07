Узбекистан
В ходе пребывания в городе Вашингтоне узбекский лидер провел в Белом доме продуктивные переговоры с президентом Дональдом Трампом и принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1", а также провел ряд встреч.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53301061_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_493dcdfcccc8c7c574e456bc429c485f.jpg
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Программа рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты Америки завершилась, сообщила пресс-служба главы государства.В ходе пребывания в городе Вашингтоне узбекский лидер провел в Белом доме продуктивные переговоры с президентом Дональдом Трампом и принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1", а также провел ряд встреч.Шавкат Мирзиёев также встретился с сенатором Стивеном Дэйнсом, конгрессменами Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.Принял министра торговли США Говарда Латника, президента и председателя Эксимбанка Джона Йовановича, главного исполнительного директора Корпорации международного финансового развития Бэна Блэка, а также глобального исполнительного директора компании General Motors Шилпана Амина.В рамках деловой программы визита состоялся "круглый стол" с участием бизнес-сообщества США.По итогам встреч и переговоров принят ряд документов двустороннего и многостороннего характера.По окончании мероприятий визита президент Узбекистан отбыл в город Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил визит в США и вылетел в Ташкент

12:20 07.11.2025
В ходе пребывания в городе Вашингтоне узбекский лидер провел в Белом доме продуктивные переговоры с президентом Дональдом Трампом и принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1", а также провел ряд встреч.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Программа рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты Америки завершилась, сообщила пресс-служба главы государства.
В ходе пребывания в городе Вашингтоне узбекский лидер провел в Белом доме продуктивные переговоры с президентом Дональдом Трампом и принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1", а также провел ряд встреч.
"Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии узбекско-американских отношений стратегического партнерства, углублении взаимодействия между Центральной Азией и США в формате "С5+1", — напомнили в пресс-службе.
Шавкат Мирзиёев также встретился с сенатором Стивеном Дэйнсом, конгрессменами Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.
Принял министра торговли США Говарда Латника, президента и председателя Эксимбанка Джона Йовановича, главного исполнительного директора Корпорации международного финансового развития Бэна Блэка, а также глобального исполнительного директора компании General Motors Шилпана Амина.
В рамках деловой программы визита состоялся "круглый стол" с участием бизнес-сообщества США.
По итогам встреч и переговоров принят ряд документов двустороннего и многостороннего характера.
По окончании мероприятий визита президент Узбекистан отбыл в город Ташкент.
