Шавкат Мирзиёев завершил визит в США и вылетел в Ташкент

Шавкат Мирзиёев завершил визит в США и вылетел в Ташкент

В ходе пребывания в городе Вашингтоне узбекский лидер провел в Белом доме продуктивные переговоры с президентом Дональдом Трампом и принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1", а также провел ряд встреч.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Программа рабочего визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Соединенные Штаты Америки завершилась, сообщила пресс-служба главы государства.В ходе пребывания в городе Вашингтоне узбекский лидер провел в Белом доме продуктивные переговоры с президентом Дональдом Трампом и принял участие в саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате "C5+1", а также провел ряд встреч.Шавкат Мирзиёев также встретился с сенатором Стивеном Дэйнсом, конгрессменами Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.Принял министра торговли США Говарда Латника, президента и председателя Эксимбанка Джона Йовановича, главного исполнительного директора Корпорации международного финансового развития Бэна Блэка, а также глобального исполнительного директора компании General Motors Шилпана Амина.В рамках деловой программы визита состоялся "круглый стол" с участием бизнес-сообщества США.По итогам встреч и переговоров принят ряд документов двустороннего и многостороннего характера.По окончании мероприятий визита президент Узбекистан отбыл в город Ташкент.

