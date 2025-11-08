Узбекистан
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские военные освободили Волчье в Днепропетровской области
Российские военные освободили Волчье в Днепропетровской области
В зоне действий российской группировки ВСУ за сутки потеряли более 285 военных, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.
2025-11-08T14:25+0500
2025-11-08T14:29+0500
всу
минобороны рф
россия
украина
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Волчье Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.По данным министерства, в зоне действий российской группировки ВСУ потеряли более 285 военных, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Терноватое Запорожской области, Великомихайловка и Отрадное Днепропетровской области.
россия
украина
российские военные волчье днепропетровская область всу сво россия украина спецоперация восток
14:25 08.11.2025 (обновлено: 14:29 08.11.2025)
© Андрей КоцЗона СВО, Покровск
Зона СВО, Покровск - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2025
© Андрей Коц
Подписаться
В зоне действий российской группировки ВСУ за сутки потеряли более 285 военных, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Волчье Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области", — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в зоне действий российской группировки ВСУ потеряли более 285 военных, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.
Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Терноватое Запорожской области, Великомихайловка и Отрадное Днепропетровской области.
