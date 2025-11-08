https://uz.sputniknews.ru/20251108/rossiyskie-voennye-osvobodili-volche-v-dnepropetrovskoy-oblasti-53323208.html
Российские военные освободили Волчье в Днепропетровской области
В зоне действий российской группировки ВСУ за сутки потеряли более 285 военных, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Волчье Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.По данным министерства, в зоне действий российской группировки ВСУ потеряли более 285 военных, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Терноватое Запорожской области, Великомихайловка и Отрадное Днепропетровской области.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Волчье Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области", — говорится в сообщении ведомства.
По данным министерства, в зоне действий российской группировки ВСУ потеряли более 285 военных, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.
Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Терноватое Запорожской области, Великомихайловка и Отрадное Днепропетровской области.