https://uz.sputniknews.ru/20251108/rossiyskie-voennye-osvobodili-volche-v-dnepropetrovskoy-oblasti-53323208.html

Российские военные освободили Волчье в Днепропетровской области

Российские военные освободили Волчье в Днепропетровской области

Sputnik Узбекистан

В зоне действий российской группировки ВСУ за сутки потеряли более 285 военных, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.

2025-11-08T14:25+0500

2025-11-08T14:25+0500

2025-11-08T14:29+0500

всу

минобороны рф

россия

украина

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/19/52981403_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef5d3774405ca6b1e86bc0d408ef376a.jpg

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Волчье Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.По данным министерства, в зоне действий российской группировки ВСУ потеряли более 285 военных, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Яблоково, Ровнополье, Терноватое Запорожской области, Великомихайловка и Отрадное Днепропетровской области.

https://uz.sputniknews.ru/20251107/rossiyskie-voennye-osvobodili-uspenovku-v-zaporojskoy-oblasti-53307063.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

российские военные волчье днепропетровская область всу сво россия украина спецоперация восток