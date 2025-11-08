https://uz.sputniknews.ru/20251108/v-uzbekistane-mojet-otkrytsya-shourum-xakassii-53316400.html

В Узбекистане может открыться шоурум Хакассии

В Узбекистане может открыться шоурум Хакассии

Sputnik Узбекистан

В Генконсульстве Узбекистана обсуждены вопросы развития сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Хакасии.

2025-11-08T10:01+0500

2025-11-08T10:01+0500

2025-11-08T10:01+0500

узбекистан

хакасия

сотрудничество

россия

туризм

сельское хозяйство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45304978_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_5135aa2376e339f4a8bf5d7c3c551325.jpg

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. На территории свободной экономической зоны в Узбекистане может открыться шоу-рум с продукцией из республики Хакассия. Такая возможность была рассмотрена в Генеральном консульстве Узбекистана на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Хакасии Владимиром Сорокиным, сообщает ИА "Дунё".Как отмечает агентство, в ходе переговоров, глава ТПП обратил особое внимание на важность развития и совершенствования торгово-экономических связей Хакасии именно с Узбекистаном. Кроме того, глава ТПП отметил важность развития туристических обменов между российским субъектом и Узбекистаном. С этой целью он информирует крупные туристические агентства Хакасии о необходимости участия в предстоящей 30-й Ташкентской международной туристической ярмарке "Туризм на шёлковом пути".В каких сферах намерены наращивать сотрудничество Узбекистан и ХакасияТакже Сорокин предложил организовать первую официальную бизнес-миссию хакасских предпринимателей в Узбекистан, для проведения встреч и переговоров с узбекскими производителями промышленной и сельскохозяйственной продукции.Особую заинтересованность глава ТПП Хакасии также выразил в открытии шоу-рума с хакасской продукцией на территории свободной экономической зоны в Узбекистане, предложив в ходе бизнес-миссии организовать посещение СЭЗ и провести переговоры с ее руководством.

https://uz.sputniknews.ru/20250820/uzbekistan-xakasiya-sotrudnichestvo-51370120.html

узбекистан

хакасия

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан хакасия торговля сотруничество шоурум туризм сельское хозяйство