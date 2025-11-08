https://uz.sputniknews.ru/20251108/v-uzbekistane-mojet-otkrytsya-shourum-xakassii-53316400.html
В Узбекистане может открыться шоурум Хакассии
В Узбекистане может открыться шоурум Хакассии
Sputnik Узбекистан
В Генконсульстве Узбекистана обсуждены вопросы развития сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Хакасии.
2025-11-08T10:01+0500
2025-11-08T10:01+0500
2025-11-08T10:01+0500
узбекистан
хакасия
сотрудничество
россия
туризм
сельское хозяйство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45304978_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_5135aa2376e339f4a8bf5d7c3c551325.jpg
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. На территории свободной экономической зоны в Узбекистане может открыться шоу-рум с продукцией из республики Хакассия. Такая возможность была рассмотрена в Генеральном консульстве Узбекистана на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Хакасии Владимиром Сорокиным, сообщает ИА "Дунё".Как отмечает агентство, в ходе переговоров, глава ТПП обратил особое внимание на важность развития и совершенствования торгово-экономических связей Хакасии именно с Узбекистаном. Кроме того, глава ТПП отметил важность развития туристических обменов между российским субъектом и Узбекистаном. С этой целью он информирует крупные туристические агентства Хакасии о необходимости участия в предстоящей 30-й Ташкентской международной туристической ярмарке "Туризм на шёлковом пути".В каких сферах намерены наращивать сотрудничество Узбекистан и ХакасияТакже Сорокин предложил организовать первую официальную бизнес-миссию хакасских предпринимателей в Узбекистан, для проведения встреч и переговоров с узбекскими производителями промышленной и сельскохозяйственной продукции.Особую заинтересованность глава ТПП Хакасии также выразил в открытии шоу-рума с хакасской продукцией на территории свободной экономической зоны в Узбекистане, предложив в ходе бизнес-миссии организовать посещение СЭЗ и провести переговоры с ее руководством.
https://uz.sputniknews.ru/20250820/uzbekistan-xakasiya-sotrudnichestvo-51370120.html
узбекистан
хакасия
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45304978_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_fb994da5c6692e175ed02bef76aade49.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан хакасия торговля сотруничество шоурум туризм сельское хозяйство
узбекистан хакасия торговля сотруничество шоурум туризм сельское хозяйство
В Узбекистане может открыться шоурум Хакассии
В Генконсульстве Узбекистана обсудили вопросы развития сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Хакасии. Речь идет о заимодействии в сельском хозяйстве, агропромышленном комплексе, в сфере животноводства и туризме.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
На территории свободной экономической зоны в Узбекистане может открыться шоу-рум с продукцией из республики Хакассия. Такая возможность была рассмотрена в Генеральном консульстве Узбекистана на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Хакасии Владимиром Сорокиным, сообщает
ИА "Дунё".
Как отмечает агентство, в ходе переговоров, глава ТПП обратил особое внимание на важность развития и совершенствования торгово-экономических связей Хакасии именно с Узбекистаном.
"Это, в первую очередь, касается вопросов взаимодействия в сельском хозяйстве, в агропромышленном комплексе, в сфере животноводства, а также туристической сфере", – уточнили в агентстве.
Кроме того, глава ТПП отметил важность развития туристических обменов между российским субъектом и Узбекистаном. С этой целью он информирует крупные туристические агентства Хакасии о необходимости участия в предстоящей 30-й Ташкентской международной туристической ярмарке "Туризм на шёлковом пути".
Также Сорокин предложил организовать первую официальную бизнес-миссию хакасских предпринимателей в Узбекистан, для проведения встреч и переговоров с узбекскими производителями промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Особую заинтересованность глава ТПП Хакасии также выразил в открытии шоу-рума с хакасской продукцией на территории свободной экономической зоны в Узбекистане, предложив в ходе бизнес-миссии организовать посещение СЭЗ и провести переговоры с ее руководством.